David Luiz kiest met ‘één grote missie’ nieuwe club na vertrek bij Arsenal

Vrijdag, 10 september 2021 om 18:53 • Chris Meijer

David Luiz heeft na zijn vertrek bij Arsenal een nieuwe club gevonden. Fabrizio Romano meldt dat 34-jarige centrumverdediger op het punt staat om terug te keren naar Brazilië. Alleen het papierwerk moet nog worden afgerond voordat Luiz zijn handtekening zet onder een contract dat hem tot december 2022 aan Flamengo verbindt, daar hij al met zijn familie in Brazilië is.

Romano meldde vrijdagmiddag al dat er sprake was van een mondeling akkoord tussen Luiz en Flamengo over een eenjarig contract. Het contract van de 57-voudig Braziliaans international bij Arsenal liep eerder deze zomer af, waardoor hij transfervrij op zoek kon naar een nieuwe club. De afgelopen weken passeerden de namen van Adana Demirspor en Salernitana de revue als gegadigden om Luiz binnen te halen.

De Turkse club was wel in de markt voor Luiz, maar kon geen akkoord bereiken. Romano stelt dat de vermeende belangstelling van de Italiaanse promovendus Salernitana fake news is. Uiteindelijk heeft Luiz ervoor gekozen om terug te keren naar Brazilië, dat hij in 2007 achter zich liet toen Benfica hem weghaalde bij Esporte Clube Vitória. De verdediger speelde vervolgens in het shirt van Chelsea, Paris Saint-Germain, opnieuw Chelsea en Arsenal.

Vorig seizoen speelde Luiz nog dertig wedstrijden voor Arsenal, maar uiteindelijk werd besloten om zijn aflopende contract niet te verlengen. Romano schrijft dat Luiz één grote missie heeft met zijn stap naar Flamengo: na de landstitels in Portugal, Engeland en Frankrijk ook in Brazilië kampioen worden. Flamengo bezet momenteel halverwege het seizoen in de Braziliaanse Série A de vijfde plaats, met een achterstand van acht punten op koploper Atlético Mineiro. Eerder keerde ook Luiz' voormalig ploeggenoot Willian bij Corinthians al terug in Brazilië.