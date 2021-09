Valentijn Driessen maakt gehakt van aanbod van Kraay junior aan Amin

Vrijdag, 10 september 2021 om 18:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:48

Valentijn Driessen vindt het belachelijk dat Hans Kraay junior de boete voor Amin wil betalen. De journalist van De Telegraaf vindt dat Kraay junior het verkeerde signaal afgeeft met zijn aanbod om Amin bij te staan. De dertienjarige jongen kreeg een boete van 100 euro opgelegd vanwege het betreden van het veld tijdens Nederland - Montenegro (4-0) afgelopen zaterdag.

"Ik vond het mooi", zei Kraay junior dinsdagavond in de studio van ESPN. "Ik vond het in Lille mooi met Hakim Ziyech, hoe Ziyech het deed en hoe die jongen zó blij was", doelde de analist op de uitwedstrijd van Ajax in november 2019 bij Lille OSC. Die avond rende de jonge Yassine naar Ziyech toe voor een knuffel. "Die jongen had de Lotto gewonnen, en deze jongen heeft ook de Lotto gewonnen", zei Kraay junior. "Depay deed het fantastisch. Bel maar, ik betaal die honderd euro voor deze jongen. Ik vond het geweldig."

Driessen kan zich daar totaal niet in vinden. "Belachelijk. Waar gaat dit over?", reageert de journalist in een video-item voor zijn krant. "Hij doet iets wat niet mag en niet kan, en dat wordt in feite goedgepraat doordat Hans die boete van 100 euro gaat neerleggen. Belachelijk. Ik heb er zelf ook een van 13 jaar thuiszitten, die weet echt dondersgoed wat ze wel en niet kunnen doen, en wat wel en niet kan. Waar gaat dit over?"

De actie van Amin zaterdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Oranje en Montenegro (4-0) ging de wereld over. De jongen slaagde in zijn doel om een selfie te maken met Depay en kreeg daarna veel media-aandacht. Toch legde de KNVB een straf op aan Amin. Vanwege zijn leeftijd werd de boete van het standaardbedrag van 450 euro wel verlaagd naar 100 euro. Het stadionverbod van vijf jaar kwam daar nog bovenop, al kan dat onder voorwaarden worden teruggebracht tot vijftien maanden.