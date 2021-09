Ceferin haalt in vernietigend betoog specifiek uit naar Florentino Pérez

Vrijdag, 10 september 2021 om 18:27 • Chris Meijer • Laatste update: 18:29

Aleksander Ceferin heeft met een vernietigend interview in het Duitse weekblad Der Spiegel uitgehaald naar Juventus, Barcelona en Real Madrid. De drie Europese grootmachten hebben hun droom voor een Europese Super League voorlopig nog niet opgegeven, ondanks dat het initiatief in april van dit jaar razendsnel klapte door de enorme weerstand tegen het plan. De voorzitter van de UEFA zegt er geen problemen mee te hebben als Juventus, Barcelona en Real Madrid uit de Europese voetbalbond vertrekken.

“Ik zou er geen problemen mee hebben als ze zouden vertrekken bij de UEFA. Het is heel grappig dat ze een nieuwe competitie wilden opzetten en tegelijkertijd dit seizoen nog in de Champions League wilden spelen”, zegt Ceferin. De Sloveense preses van de UEFA haalt snoeihard uit naar de voorzitters van Juventus, Barcelona en Real Madrid: Andrea Agnelli, Joan Laporta en Florentino Pérez. “Ze hebben simpelweg incompetente leiders. Die jongens hebben geprobeerd het voetbal te vermoorden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ceferin richt zijn pijlen specifiek op Pérez. “Hij zegt dat de club alleen kan overleven door de Super League en probeert vervolgens om voor 180 miljoen euro Kylian Mbappé naar Real Madrid te halen”, geeft Ceferin te kennen. Real Madrid probeerde in de afgelopen transferwindow tevergeefs om Mbappé tegen een astronomische transfersom los te weken bij Paris Saint-Germain.

De president van de UEFA onthult tevens dat hij door een adviseur van de Super League telefonisch is bedreigd. Ceferin kreeg te horen dat hij ermee moest instemmen om de Super League onder de vlag van de UEFA te organiseren. Zo niet, dan zouden betrokken clubs met veel geld en invloed ervoor zorgen dat hij aangeklaagd zou worden. Afgelopen week meldden RMC Sport en The Sun dat Barcelona, Juventus en Real Madrid een groot PR-bureau hadden ingeschakeld om de ambitieuze ideeën voor de Super League in kaart te brengen.

Barcelona, Juventus en Real behoren lijken alleen te staan met hun plannen voor de veelbesproken Super League. De drie topclubs behoren vanwege de ambities om zich af te scheiden niet meer tot de European Club Association (ECA). Deze organisatie staat sinds kort onder leiding van Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter en eigenaar van Paris Saint-Gerrmain. De Fransen waren overigens eerder dit jaar niet betrokken bij de nieuwe Europese competitie. De overige negen clubs die de Super League voortijdig verlieten zijn ook weer aan de ECA verbonden: Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Liverpool, AC Milan, Internazionale en Atlético Madrid.