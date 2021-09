Benjamin Mendy voorlopig in hechtenis; proces op 24 januari

Vrijdag, 10 september 2021 om 17:02 • Yanick Vos • Laatste update: 17:19

Benjamin Mendy blijft voorlopig vastzitten op verdenking van verkrachting en aanranding. Vrijdagmiddag is tijdens een zitting bekend geworden dat zijn proces dient op 24 januari 2022 voor de rechtbank van Chester. Op 15 november verschijnt Mendy opnieuw voor de rechter tijdens een hoorzitting, wanneer hij zijn pleidooi zal houden. In ieder geval tot die tijd blijft de Fransman in hechtenis.

Naar verwachting zal het proces in januari twee tot drie weken in beslag nemen. Eind vorige maand werd het verzoek van Mendy om op borgtocht vrij te komen afgewezen. De Franse verdediger wordt beschuldigd van vier verkrachtingen en één geval van aanranding tussen oktober 2020 en augustus 2021. De aanklachten zijn afkomstig van drie verschillende slachtoffers ouder dan zestien jaar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mendy wordt ervan verdacht dat hij de strafbare feiten heeft gepleegd met een man uit Manchester: Louis Saha Matturie, niet te verwarren met voormalig Manchester United-aanvaller Louis Saha. Ook hij blijft in hechtenis tot hoe dan ook januari volgend jaar. Net als Mendy wordt hij verdacht van vier verkrachtingen een één aanranding.

Manchester City liet in augustus weten dat Mendy voorlopig geschorst is gedurende het onderzoek van de politie. De vleugelverdediger arriveerde vrijdagmiddag in een wit politiebusje bij de rechtbank, al mocht hij daar nog niet zijn verhaal doen. Half november mag hij zijn kant van het verhaal vertellen voor de rechtbank. Tijdens de 45 minuten durende hoorzitting vrijdag sprak Mendy alleen om zijn naam te bevestigen.

Mendy staat sinds de zomer van 2017 onder contract bij the Citizens. Mede door blessureleed kwam hij in vier seizoenen niet verder dan vijftig Premier League-duels. Dit seizoen speelde Mendy nog met City in de strijd om de Community Shield. Het duel met Leicester City werd met 1-0 verloren. In de eerste speelronde van de Premier League startte hij vanuit de basis tegen Tottenham Hotspur (1-0 nederlaag).