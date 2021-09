AZ heeft nieuwe aanvoerder na vertrek van Teun Koopmeiners

Vrijdag, 10 september 2021 om 15:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:28

Owen Wijndal is de nieuwe aanvoerder van AZ, zo is vrijdagmiddag duidelijk geworden. De weer volledig fitte linksback neemt de aanvoerdersband over van Teun Koopmeiners, die in de zomerse transferperiode de overstap maakte naar Atalanta. Wijndal kampte enige tijd met een liesblessure en vorige week in het oefenduel met Ajax (2-1 overwinning) deed de verdediger al 45 minuten mee. Wijndal is fit om zaterdag aan te treden tegen PSV, zo verzekert trainer Pascal Jansen.

"Door het vertrek van een aantal basisspelers is er een andere dynamiek in de groep ontstaan", doelt Jansen in gesprek met Voetbal International op het vertrek van onder meer Koopmeiners, Calvin Stengs en Myron Boadu. "Owen heeft de persoonlijkheid en het karakter om in die nieuwe dynamiek een belangrijke rol te vervullen. Bovendien hoort er verantwoordelijkheidsgevoel bij het aanvoerderschap en dat heeft hij van nature. Bijkomend voordeel is dat hij hier bij AZ is opgeleid en zich heeft ontwikkeld tot Oranje-international. Daarmee is hij ook direct een mooi voorbeeld voor de jeugdspelers hier." Wijndal was vorig seizoen achter Koopmeiners al de reserve-aanvoerder van AZ.

Wijndal zelf is trots op het feit dat hij voortaan de aanvoerdersband draagt bij AZ. "Daar moet je toch trots op zijn, toch?", verklaart de linksback vrijdag in gesprek met ESPN. Wijndal wil overigens niet te lang stilstaan bij de benoeming en verlegt de focus snel naar de clash met PSV van zaterdag. "PSV is een goede ploeg, wij zijn ook een goede ploeg. Ik ben benieuwd, ik denk dat het spannend wordt."

Volgens Jansen is er na het vertrek van Koopmeiners naar Atalanta een 'natuurlijk groepsproces' ontstaan bij AZ. "waarin andere spelers komen bovendrijven. De tijd zal leren of daar ook een chef als Teun tussen zit. Want Teun en Owen hebben verschillende karakters." Bruno Martins Indi fungeert dit seizoen achter Wijndal als tweede aanvoerder bij AZ. Jansen onthult verder dat de Deense doelman Peter Vindahl zaterdag onder de lat staat bij de Alkmaarse club.

"Hij maakt al een tijd een goede indruk en inmiddels is hij privé ook gesetteld in Nederland. Ook daar kijken we naar bij AZ. Hij is er in onze ogen klaar voor", aldus de AZ-coach. Hobie Verhulst, die het seizoen begon als eerste keus van Jansen, begint zaterdag op de bank. De thuiswedstrijd tegen PSV begint om 21.00 uur. Jansen verwacht een zware opdracht voor zijn ploeg, maar niet een die onmogelijk is. "PSV heeft weer behoorlijk geïnvesteerd deze zomer. Maar de strijd wordt op het veld uitgevochten en niet daarbuiten."