Cristiano Ronaldo debuteert zaterdag voor Manchester United

Vrijdag, 10 september 2021 om 15:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:14

Cristiano Ronaldo maakt zaterdag zijn debuut voor Manchester United. Manager Ole Gunnar Solskjaer onthult vrijdagmiddag op de persconferentie dat de 36-jarige aanvaller sowieso speeltijd krijgt in de thuiswedstrijd tegen Newcastle United. Het zal voor de eerste keer sinds 2009 zijn dat Ronaldo het shirt aantrekt van Manchester United. Destijds ruilde hij de Engelse grootmacht in voor Real Madrid.

"Ronaldo heeft een goede voorbereiding bij Juventus achter de rug en hij heeft wedstrijden gespeeld met Portugal", zo opent Solskjaer zijn wekelijkse perspraatje. "Hij heeft daarnaast een goede week achter de rug bij ons en tegen Newcastle United zal hij op een bepaald moment op het veld staan, daar bestaat geen twijfel over. Uiteraard is iedereen blij met zijn terugkeer, het heeft het algemene gevoel een geweldige boost gegeven. We kijken uiteraard zeer uit naar de wedstrijd van zaterdag", aldus de enthousiaste oefenmeester.

Solskjaer is blij met de komst van Ronaldo, zoals ook het aantrekken van Raphaël Varane in zijn ogen zeer belangrijk is voor de selectie van Manchester United. "Met zulke winnaars kun je je als speler simpelweg niet verstoppen. Het is onmogelijk om dan op 95 procent te spelen. Dat hebben we afgelopen week wel gezien bij Ronaldo. We weten wat hij allemaal al heeft gepresteerd, maar zijn honger naar succes wordt er niet minder om. Hij legt de lat heel hoog, zijn hele loopbaan heeft Ronaldo als een echte professional geleefd."

Vanwege de overvolle speelkalender weet Solskjaer dat Ronaldo niet in elke wedstrijd van Manchester United aan de aftrap zal verschijnen. "Hij weet dat ik als manager daarover beslissingen zal moeten nemen. Het is mijn taak om het beste uit hem te krijgen, ik wil de beste versie van Ronaldo zien. Dat begint allemaal met een goede en heldere manier van communiceren. We hebben nog samengespeeld bij deze club en ik hoef hem niet steeds uit te leggen wat hij moet doen. Zijn vastberadenheid en verlangen is onverminderd groot en ik heb van dichtbij gezien welke voorbereidingen en stappen Ronaldo neemt om de beste te zijn."

Solskjaer denkt dat het einde van de loopbaan van Ronaldo nog lang niet in zicht is, ondanks het feit dat de aanvaller op 36-jarige leeftijd terugkeert bij Manchester United. "Ryan Giggs ging door tot zijn veertigste en het zou mij niet verbazen ook tot die leeftijd actief blijft als profvoetballer", aldus Solskjaer, die Ronaldo heeft zien groeien door de jaren heen. "Hij heeft zich zonder meer ontwikkeld. Als je ouder wordt, moet je de manier van spelen een beetje aanpassen. Hij zal niet meer 18,19, 20 keer over de bal stappen voordat hij een passeerbeweging maakt. Ronaldo heeft zich juist ontwikkeld tot een van de meest precieze afmakers."