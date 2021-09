VVCS deelt verzoek tot matchfixing: ‘Ik betaal 100.000 euro per wedstrijd'

Vrijdag, 10 september 2021 om 15:06 • Yanick Vos • Laatste update: 15:11

Spelersvakbond VVCS heeft profvoetballers nog maar eens gewaarschuwd om zich niet te laten verleiden tot matchfixing. Op Twitter toont de vakbond een voorbeeld van een verzoek tot matchfixing. “Dergelijke berichten doen de ronde op Instagram. Laat je niet verleiden tot matchfixing en meldt het bij de KNVB tiplijn”, schrijft de VVCS op Twitter.

De VVCS laat weten dat verzoeken tot matchfixing ook anoniem kunnen worden gemeld bij de KNVB. Daarbij deelt de spelersvakbond een verzoek tot matchfixing via sociale media. In het verzoek wordt honderdduizend euro per wedstrijd geboden wanneer een speler bereid zou zijn om de wedstrijd te beïnvloeden. “Ik betaal je met Bitcoin. Deze betaling is niet traceerbaar”, zo klinkt het.

“Recentelijk hebben ons meldingen bereikt over Instagram-berichten, waarin de ontvanger wordt verzocht om zijn of haar medewerking aan matchfixing. Wellicht ten overvloede wijzen wij op het reglementaire verbod om mee te werken aan matchfixing en de verplichting om dit te melden bij de KNVB. Dit kan (eventueel anoniem) telefonisch worden gedaan via de KNVB tiplijn matchfixing”, schrijft de VVCS in een bericht dat ondertekend is door Evgeniy Levchenko, voorzitter van de spelersvakbond.