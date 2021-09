Fraser weigert rectificatie: ‘Het is jammer dat we niet meer voetballen’

Vrijdag, 10 september 2021 om 14:35 • Yanick Vos • Laatste update: 14:39

Henk Fraser peinst er niet over om zijn woorden over Mark-Jan Fledderus terug te nemen. De technisch directeur van FC Groningen was niet blij met uitspraken van de Sparta Rotterdam-trainer omtrent de transfer van Laros Duarte. Fledderus liet aan Voetbal International weten dat de club bij Sparta het verzoek had ingediend om de woorden van Fraser te rectificeren. “Heb jij een rectificatie gezien? Nee, dus ik neem helemaal niks van die woorden terug. Maar ik ga er ook geen woorden meer aan vuil maken. Ik hoop dat we elkaar tegenkomen, het is jammer dat we niet meer voetballen”, aldus Fraser tegenover RTV Rijnmond.

Fledderus heeft zich naar eigen zeggen behoorlijk geërgerd aan uitspraken Fraser. De technisch directeur van Groningen is door Fraser ‘oncollegiaal en onfatsoenlijk’ genoemd, omdat hij kort voor de wedstrijd tegen Sparta nog berichten zou hebben gestuurd naar transferdoelwit Laros Duarte. Fledderus vindt dat er door de assistent-bondscoach van het Nederlands elftal ‘een zware grens is overschreden’.

“Dat spelers van club A naar B gaan is van alle tijden, heb ik geen moeite mee”, zei Fraser twee dagen voor het sluiten van de Nederlandse transferwindow in het Algemeen Dagblad. “Waar ik wel moeite mee heb is dat zo’n Fledderus Laros kort voor de wedstrijd tegen Go Ahead nog bestookt met belletje en appjes. Hoe zou die man het vinden als we dat bij zíjn spelers zouden doen? Oncollegiaal en onfatsoenlijk; dat is het.” Op de slotdag van de transfermarkt werd Duarte gepresenteerd bij FC Groningen.

Fledderus liet in een reactie aan VI weten dat er onderling ‘geen ruzie of geschreeuw’ is geweest. “Het enige waar we anders over dachten, is het bedrag dat voor Duarte op tafel moest komen. Dat lijkt me niet meer dan logisch, want dat is nou eenmaal het spanningsveld dat er altijd is tussen een kopende en verkopende partij”, stelde Fledderus. “Dat er vanuit Sparta zo is gereageerd, heeft me daarom echt verrast. Enerzijds wil ik het niet groter maken en moeten zij lekker vinden wat ze vinden. Anderzijds vind ik dat er door Fraser een zware grens is overschreden, want hij spreekt gewoon leugens uit.”

De technisch directeur benadrukte tegenover het weekblad dat hij Duarte niet heeft geappt. “Want ik had zijn telefoonnummer niet eens. Dat mag je bij Laros navragen. Dan mag je best vinden dat ik lage biedingen doe, maar spreek dat dan persoonlijk uit naar mij en dan had ik Fraser vervolgens ook nog mijn kant van het verhaal uitgelegd.” Fledderus gaf aan dat de uitspraken van Fraser er voor hebben gezorgd dat hij op sociale media is bestookt door boze Sparta-fans. “Dat vind ik totaal onacceptabel en Wouter Gudde heeft aan Sparta laten weten dat een rectificatie van hun kant op zijn plaats zou zijn.”

De door Fledderus gewenste rectificatie gaat er volgens Fraser niet komen. Tegenover Rijnmond zegt de trainer dat hij zijn woorden niet terugneemt en dat hij er geen woorden meer aan vuil wil maken. Boos is hij naar eigen zeggen niet. “Nee, nu niet meer. Hij (Fledderus, red.) heeft zijn dingetje gezegd, ik heb mijn dingetje gezegd. Het is goed zo.”