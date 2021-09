Domper voor Ajax: Davy Klaassen haakt af en KNVB wijst verzoek af

Vrijdag, 10 september 2021 om 14:02 • Yanick Vos • Laatste update: 14:11

Ajax moet het zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle hoogstwaarschijnlijk stellen zonder Davy Klaassen, zo meldt De Telegraaf op basis van bronnen binnen de club. De aanvallende middenvelder keerde met lichte liesklachten terug van het Nederlands elftal. Klaassen laat de wedstrijd in Zwolle zo goed als zeker uit voorzorg schieten met oog op de groepswedstrijd in de Champions League van volgende week woensdag tegen Sporting Portugal in Lissabon.

Ajax diende onlangs een verzoek in bij de KNVB om de wedstrijd van zaterdag naar zondag te verplaatsen vanwege het reisschema van een aantal internationals. De krant meldt dat dit verzoek werd ingediend voordat de lichte klachten van Klaassen bekend waren. De voetbalbond heeft dit verzoek niet ingewilligd. Ajax zag Mexicaans international Edson Álvarez pas donderdagmiddag terugkeren van zijn interlandverplichtingen, terwijl Erik ten Hag de Argentijnse internationals Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico pas vrijdagmiddag zag terugkeren.

Ten Hag hanteert bij Ajax de regel dat spelers zijn afsluitende training moeten meemaken om te mogen spelen. Daardoor acht de krant de kans groot dat de twee Argentijnen zaterdagavond niet vanuit de basis zullen starten tegen het team van trainer Art Langeler. Mogelijk start Devyne Rensch als linksback en begint Daley Blind centraal in de achterhoede. Voor de positie van Klaassen lijken Steven Berghuis, David Neres en Dusan Tadic in aanmerking te komen. Mohammed Kudus is nog niet fit.

De Telegraaf meldt verder dat Ajax zaterdagavond aantreedt in het derde tenue. De club wilde in het thuistenue spelen, maar de KNVB heeft dat verzoek afgekeurd omdat het tenue van PEC Zwolle dit seizoen meer wit heeft dan de afgelopen jaren. Omdat het uittenue van Ajax blauw is, wordt tegen de Zwollenaren gekozen voor het ‘Bob Marley-tenue’.