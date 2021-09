‘Guardiola vraagt Begiristain niet mee te doen aan spelletje van Mendes’

Vrijdag, 10 september 2021 om 13:54 • Rian Rosendaal

Jorge Mendes zet een drukmiddel in tijdens de onderhandelingen met Barcelona over een nieuw contract voor Ansu Fati, zo weet Sport vrijdag te onthullen. De zaakwaarnemer heeft de aanvaller naar verluidt aangeboden bij Manchester City, om zo sneller te zorgen voor een definitief akkoord met de Catalanen. Tenminste, dat is hoe het Barcelona-bestuur erover denkt. Mendes wil dat Fati er met een nieuwe verbintenis flink op vooruit gaat in financieel opzicht, terwijl veel Barcelona-spelers juist een gedeelte van hun salaris hebben ingeleverd.

Mendes wil de contractonderhandelingen met de leiding van Barcelona zo snel mogelijk afronden, zo klinkt het vanuit Spanje. Sport meldt tevens dat Manchester City niet de enige club is waar Fati is aangeboden. Er wordt echter niet specifiek ingegaan op namen van andere clubs. De pas achttienjarige aanvaller ligt tot medio 2022 vast in het Camp Nou. Vanwege een zware knieblessure is hij sinds 7 november vorig jaar niet in actie gekomen. De verwachting is dat Fati pas na de interlandperiode in oktober zijn rentree maakt bij Barcelona.

Volgens El Nacional heeft Josep Guardiola zo zijn bedenkingen bij de manier van werken van Mendes. De manager van Manchester City zou technisch directeur Txiki Begiristain al op het hart hebben gedrukt niet mee te doen aan de 'spelletjes' van de zaakwaarnemer uit Portugal. Guardiola wil zijn goede band met Barcelona, de club die hij als speler en trainer diende, niet in gevaar brengen.

Het is nog maar de vraag of Fati Barcelona nu al de rug wil toekeren. Verschillende Spaanse media melden dat het talent uit de jeugdopleiding niets liever wil dan definitief doorbreken in het elftal van trainer Ronald Koeman. Vorige week nog werd bekend dat de jonge aanvaller het shirt met rugnummer 10 overneemt van Lionel Messi, die op 34-jarige leeftijd koos voor het avontuur bij Paris Saint-Germain.