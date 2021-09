FC Twente baalt van KNVB: ‘Het is aan supporters niet uit te leggen’

Vrijdag, 10 september 2021 om 12:58 • Yanick Vos

FC Twente heeft opnieuw kritiek geuit op de KNVB naar aanleiding van wijzigingen in het speelschema. Als gevolg van de kwalificatie van Nederlandse clubs voor de diverse Europese toernooien, zijn onder meer drie wedstrijden van FC Twente verplaatst. Donderdag liet de club uit Enschede zijn onvrede al blijken middels een statement op de clubwebsite; vrijdag laat ook algemeen directeur Jan-Willem Brüggenwirth van zich horen.

De wedstrijden FC Twente - NEC (van zaterdag 23 oktober 20.00 uur naar zondag 24 oktober 12.15 uur), PSV - FC Twente (van zaterdag 30 oktober 21.00 uur naar zaterdag 30 oktober 16.30 uur) en FC Twente - RKC Waalwijk (van zaterdag 11 december 18.45 uur naar zondag 12 december 12.15 uur) zijn verzet. Brüggenwirth toont begrip voor de gewijzigde speeldata. “Maar door dit voorstel hebben we voor de winterstop geen enkele thuiswedstrijd meer op onze voorkeurstijd: zaterdagavond. Bovendien worden de vervangende zondagwedstrijden om 12.15 uur gespeeld. Deze wijzigingen zijn buitenproportioneel. Het zijn ook nog eens wedstrijden waarin geen direct Europees belang telt”, aldus de directeur.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Buiten het feit dat door deze nieuwe speeldagen de club tonnen aan inkomsten misloopt, is het aan de supporters niet uit te leggen. Op deze manier wordt het betaald voetbal onbetrouwbaar richting haar supporters”, vervolgt Brüggenwirth. De KNVB wees er donderdag in het eigen persbericht op dat de wijzigingen ook voortkomen uit 'de afspraken die alle Eredivisie-clubs en de Eredivisie CV met elkaar onderling en in overleg met de KNVB hebben gemaakt in het kader van de veranderagenda'. Eredivisie-wedstrijden kunnen binnen een speelronde verplaatst worden als Nederlandse deelnemers aan de Champions League, Europa League of Conference League aangeven beter te kunnen herstellen van gespeelde wedstrijden of zich beter kunnen voorbereiden op komende wedstrijden.

Zes wedstrijden in de eerste competitiehelft zijn verplaatst naar het tijdstip van zondagavond 20.00 uur, zoals afgesproken tussen clubs, Eredivisie CV en ESPN, schrijft de KNVB. De wedstrijden op deze tijdstippen worden na de loting van de groepsfase van de Europese toernooien vastgesteld, waarbij ook nog goedkeuring nodig is van de lokale autoriteiten van de speelstad. In december, als bekend is of en welke ploegen Europees overwinteren, worden de 20.00 uur-wedstrijden ingepland voor de tweede helft van de competitie.