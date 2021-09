Ronaldo breekt record met shirtverkoop en laat Messi ver achter zich

Vrijdag, 10 september 2021 om 12:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:05

De terugkeer van Cristiano Ronaldo legt Manchester United bepaald geen windeieren. Volgens de website Love The Sales gaat het shirt met rugnummer 7 van de Portugees sneller dan ooit over de toonbank in Engeland en daarbuiten. Met de verkoop van de shirts met de naam van Ronaldo achterop is een recordbedrag gemoeid van omgerekend 220 miljoen euro. De 36-jarige aanvaller maakt zaterdag wellicht zijn debuut voor Manchester United in de thuiswedstrijd tegen Newcastle United. Old Trafford, dat uitverkocht is voor dit duel, biedt plaats aan ruim 75.000 bezoekers.

De 220 miljoen euro die de verkoop van de shirts wereldwijd heeft opgeleverd in fanshops en online komt niet automatisch op de rekening terecht van Manchester United. Volgens Price of Football is slechts zeven procent van het totaalbedrag bestemd voor the Red Devils, wat neerkomt op omgerekend ruim vijftien miljoen euro. Daarmee heeft Manchester United de transferkosten voor Ronaldo alweer terugverdiend, want voor de van Juventus afkomstige sterspeler werd op 31 augustus omgerekend vijftien miljoen euro neergelegd.

Stuart McClure van Love The Sales houdt de gekte rondom de shirtverkoop van Ronaldo zeer scherp in de gaten. "We komen online heel veel recordverkopen tegen van het shirt van Ronaldo met rugnummer 7. We zijn op het punt aangekomen dat de vraag naar zijn shirt groter is dan het aanbod." De online zoekopdracht 'Ronaldo 7' is met maar liefst zeshonderd procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden, toen hij nog speler was van Juventus.

Ronaldo heeft wat betreft de verkoop van shirts met zijn naam en nummer een duidelijke voorsprong op Lionel Messi, die Barcelona deze zomer inruilde voor Paris Saint-Germain. De shirts met 'Messi 30' hebben gezorgd voor een totaalbedrag van omgerekend 120 miljoen euro, 100 miljoen euro minder dan Ronaldo. 8,5 miljoen euro daarvan komt terecht op de rekening van PSG.