Marc Overmars: ‘Beide interessant, ik houd het op Barcelona’

Vrijdag, 10 september 2021 om 11:49 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:34

Marc Overmars geeft op verzoek van Ajax Life een inkijkje in de manier waarop hij te werk gaat tijdens transferperiodes. De directeur voetbalzaken weet inmiddels uit ervaring dat de waan van de dag regeert in de voetballerij. Overmars constateert daarnaast dat de prijs van spelers in korte tijd enorm omhoog is geschoten, zoals de Ajax-bestuurder zelf van dichtbij meemaakte in de Deense competitie.

Overmars gaat onder meer dieper in op de vraagprijs die wordt gebruikt bij spelers die gekocht worden door Ajax of juist vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. "Je kijkt eerst welke club komt en in welk segment zij spelers kunnen kopen. Daar hangt vaak al een prijskaartje aan. Soms is het tijdens onderhandelingen net als bij de visafslag". aldus de directeur die verantwoordelijk is voor het aan- en verkoopbeleid van de Amsterdamse club. "Als een speler er drie scoort en een week later weer en de transfermarkt is open, dan is het vaak de emotie van het moment."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Marc Overmars maakt foutje over contractduur van Ryan Gravenberch

De directeur voetbalzaken deed een verkeerde uitspraak over de contractsituatie van de middenvelder. Lees artikel

"Daar spelen beide partijen op in", vervolgt Overmars zijn analyse over het transferbeleid van Ajax. "De markt schuift wel erg op. Kijk naar de Deense markt. Spelers die niet lang geleden zes miljoen euro kostten, kosten nu het dubbele. De rijkere clubs zijn enorm actief in ons vaarwater. We moeten dus snel en vroeg zijn. Daarmee wordt het risico dat je eens mis zit ook groter. Die rijkere clubs schieten zes keer en als het drie keer mis is, maakt dat ook niet uit", aldus de directeur voetbalzaken van Ajax.

Overmars wist tijdens de zomerse transfermarkt Steven Berghuis, Mohamed Daramy en Jay Gorter binnen te halen voor een totaalbedrag van 18,5 miljoen euro. Daarnaast maakte Remko Pasveer transfervrij de overstap van Vitesse naar Ajax. Aan de andere kant wist Overmars met de verkoop van onder meer Kjell Scherpen (Brighton & Hove Albion), Jurgen Ekkelenkamp (Hertha BSC) en Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk) in totaal 34 miljoen euro op te halen voor de regend landskampioen.

Ajax Life wil van Overmars weten hoe hij aankijkt tegen zijn toekomst als lid van de Ajax-directie. Kijk, op een gegeven moment wordt het simpel: of ik ga door en stop hier bij Ajax of we gaan als gezin nog een keer naar het buitenland. Ik heb die trein nu zes keer laten lopen. Dan komt hij ook niet snel meer, denk ik. Dat vind ik ook prima", aldus Overmars, die al eens is genoemd bij twee clubs die hij als speler diende: Barcelona en Arsenal. "Ze zijn beide interessant. Ik denk dat mijn familie voor Spanje kiest. Dat was toch wel prettig wonen. Ik houd het zelf ook maar op Barcelona."