Bayern betaalt minimaal 1,8 miljoen voor ‘de nieuwe Luka Modric’

Vrijdag, 10 september 2021 om 11:34 • Laatste update: 12:02

Bayern München heeft vrijdagochtend de komst van Lovro Zvonarek bevestigd. Het zestienjarige toptalent komt over van Slaven Belupo, waar hij het huidige seizoen afmaakt. De Kroatische middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een langdurig contract, meldt Bayern. Volgens Duitse media betaalt de Duitse grootmacht minimaal 1,8 miljoen euro voor de jeugdinternational.

De afgelopen transferperiode bracht BILD naar buiten dat Bayern serieuze interesse had in Zvonarek, een tiener die al in de hoofdmacht speelt bij Slaven Belupo, de huidige nummer negen van de Kroatische competitie. Zvonarek is met zestien jaar en veertien dagen de jongste doelpuntenmaker ooit op het hoogste niveau van Kroatië. Met zijn treffer vorig seizoen op 22 mei tegen Varazdin (1-0) passeerde hij Luka Modric, voorheen de jongste doelpuntenmaker in de Kroatische topcompetitie.

Duitse media melden dat Bayern bijna twee miljoen euro betaalt voor de middenvelder, die in eigen land wordt omschreven als ‘de nieuwe Modric’. De transfersom kan naar verluidt oplopen naar vier tot vijf miljoen euro. Dit seizoen maakt Zvonarek af in Kroatië, waarna hij op 1 juli 2022 aansluit bij Bayern. De verwachting is dat hij start bij de beloften. Voor hem is dezelfde route uitgestippeld als Alphonso Davies, die op jonge leeftijd overkwam van Vancouver Whitecaps en niet veel later doorbrak in het eerste elftal.

“Lovro was in het voorjaar bij ons op de campus voor een proeftraining. We raakten overtuigd van zijn potentieel en zijn erg blij dat hij heeft besloten om naar Bayern te verhuizen”, laat Jochen Sauer namens Bayern München weten. Het hoofd van de jeugdopleiding legt op de clubwebsite uit waarom Zvonarek het seizoen afmaakt in Kroatië. “Hij kan zo belangrijke ervaring doen op het hoogste niveau. We zijn ervan overtuigd dat dit momenteel het beste is voor zijn persoonlijke ontwikkeling. Dat is een van de redenen waarom we hem was voor het nieuwe seizoen hebben aangetrokken.”

Belupo-trainer Tomislav Stipic, die eerder werkte in de jeugdopleiding van Eintracht Frankfurt, heeft Zvonarek hoog zitten. “Hij heeft het in zich om de nieuwe Luka Modric te worden. Hij is verder dan wie dan ook op deze leeftijd. Het is sensationeel om te zien wat hij allemaal kan. Lovro is een intelligente speler, denkt snel, heeft een afstandsschot, kan dribbelen en passen”, aldus Stipic in de buitenlandse media.