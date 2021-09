Sparta boekt eindelijk succes in jacht naar opvolgers Harroui en Duarte

Vrijdag, 10 september 2021 om 10:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:35

Sparta Rotterdam heeft na het sluiten van de transfermarkt alsnog een speler toegevoegd aan de selectie. De club brengt vrijdagochtend naar buiten dat Mohammed Osman vanaf heden meetraint met het elftal van trainer Henk Fraser. De 27-jarige middenvelder zit sinds 1 juli zonder club na zijn vertrek bij Al-Kharitiyath uit Qatar. Het is nog niet bekend voor hoeveel seizoenen Osman gaat tekenen bij Sparta.

De achtvoudig international van Syrië speelde tussen 2018 en 2020 voor Heracles Almelo en in die periode groeide hij uit tot een echte smaakmaker op het middenveld. Het leidde tot interesse van onder meer AZ, Vitesse, sc Heerenveen en FC Utrecht. Heracles wilde het contract met de spelmaker dolgraag verlengen, maar Osman koos uiteindelijk voor het avontuur in Qatar. Na een jaar echter keert hij bij Sparta terug op de Nederlandse velden.

?? Een nieuw gezicht op het trainingsveld: Mohammed Osman pic.twitter.com/yOAFpHM6Kf — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) September 10, 2021

Osman doorliep de jeugdopleiding van Vitesse en in 2015 maakte de middenvelder op 21-jarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht van de Arnhemse club. Een definitieve doorbraak op het middenveld van Vitesse bleef uit, waarna Osman naar Telstar vertrok om zijn loopbaan een boost te geven. Bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie sleepte hij door zijn goede spel een contract in de wacht bij Heracles.

Voor Sparta is Osman een zeer welkome versterking. voor het middenveld. Fraser nam in de slotfase van de transferperiode namelijk afscheid van Abdou Harroui (Sassuolo) en Laros Duarte (FC Groningen). Technisch directeur Henk van Stee liet onlangs al aan Voetbal International weten niet tevreden te zijn over de transferzomer van Sparta. "Natuurlijk steek ik als eerste de hand in eigen boezem en had ik net als onze supporters meer verwacht in deze transferperiode. Ook na de deadline kunnen wij onze spelersgroep nog versterken."