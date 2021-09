Grote paniek bij ADO: proflicentie dreigt ingenomen te worden

Vrijdag, 10 september 2021 om 10:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:53

De toekomst van ADO Den Haag is opeens bijzonder twijfelachtig geworden. Volgens Voetbal International vrezen mensen dicht bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie serieus voor het voortbestaan van ADO. Donderdag kwam men nog met het nieuws naar buiten dat de Groep Lentze/Jol, met een belangrijke rol voor Martin Jol, nog heel dicht bij het overnemen van ADO was.

Er was zelfs al een principe-akkoord bereikt over de overname, met de duidelijke voorwaarde dat ADO het Cars Jeans Stadion in beheer zou krijgen. Hierover werd door de gemeente Den Haag een brief gestuurd aan de club, die donderdag nog werd gepubliceerd op de clubwebsite. Voetbal International meldt dat voor een bedrag van tien miljoen euro onder meer het stadion en de parkeerplaatsen zouden worden overgenomen. Het optimisme bij ADO zorgde voor verbazing bij de gemeente Den Haag en de Groep Lentze/Jol, want de overnameprocedure is nog helemaal niet afgerond.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voetbal International heeft een brief in handen van de Haagse burgemeester Jan van Zanen richting ADO. In het schrijven komt de mogelijke aankoop van het stadion door ADO ter sprake. "Dit is een nieuwe en bovendien complexe vraag die uitzoekwerk en tijd vraagt." Van Zanen heeft naar eigen zeggen meer tijd nodig om na te denken over het bod van tien miljoen euro van ADO op het Cars Jeans Stadion. Er zal wel snel duidelijkheid moeten komen, want deze vrijdag vervalt de tweede termijn van de KNVB voor het afgeven van een garantstelling van vijf miljoen euro. Het is niet onmogelijk dat ADO weer te maken krijgt met drie punten aftrek.

Daarnaast verloopt de deadline van de Groep Lentze/Jol wat betreft de overname deze vrijdag om 16.00 uur. ADO moet in oktober met bovengenoemde vijf miljoen euro op de proppen komen, anders wordt de proflicentie ingetrokken, zo klinkt het. De gemeente Den Haag zegt niet op tijd te zijn geïnformeerd over de wensen. ADO rept in een brief via de herstructureringsdeskundige juist weer naar de gemeente. De heikele situatie houdt ook de lokale politiek bezig, want Richard de Mos van Hart voor Den Haag wil een spoeddebat over dit onderwerp houden.