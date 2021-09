Ronald Koeman erkent: ‘In dat deel is wel iets geknipt in mijn reacties’

Vrijdag, 10 september 2021 om 09:04 • Laatste update: 09:18

Ronald Koeman laat ook in deel twee van de documentaire Força Koeman veel van zichzelf zien. Er is oog voor de mooie kanten van zijn leven als trainer van Barcelona, maar ook voor de welbekende schaduwzijde ervan. Het deel over de tweede helft van vorig seizoen is vanaf vandaag te zien op Videoland. Koeman is van mening dat een dergelijke documentaire niet alleen maar glamour moet zijn en daarom wisselen teleurstelling en euforie elkaar af.

“Het moet niet vlak zijn of alleen maar positief. De druk en de verantwoordelijkheid; mensen mogen zien dat die voor een trainer heel anders zijn dan voor spelers”, vertelt Koeman in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Tenminste, dat is hoe ik het ervaar. Men denkt ook altijd maar: ze verdienen veel en doen alleen maar wat ze leuk vinden. Nou heb ik een mooi en goed leven, duidelijk. Maar er is óók een andere kant. Er zijn ook genoeg momenten dat het klote is. Je krijgt ook klappen en in het voetbal af en toe een mes in je rug. Dat doet óók wat met iemand. En dat mogen kijkers zien.’’

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Koeman benadrukt dat ‘alles zo gelaten is als het is gebeurd’, al is er toch geknipt in zijn uitlatingen tijdens een minder fijne periode. “In het deel dat gaat over de spanningen tussen mij en voorzitter Joan Laporta, daar is wel iets geknipt in mijn reacties. Ik had een interview in de week waarin de voorzitter net had gezegd: we nemen even tijd, we zijn niet overtuigd dat deze trainer moet blijven. Niet alles wat ik toen heb gezegd kun je uitzenden. Maar: wat we vinden, en onze gevoelens, dat zit er allemaal in. Je ziet ook hoe Bartina in dat moment zit, als de voorzitter twijfelt. Wat haar gevoelens zijn.”

Dat zijn voor Koeman zelf de mooiste scènes, dat mensen kunnen zien hoe zijn familie en zijn kinderen alles beleven. “Tim, Ronald en Debbie wonen in Nederland, ze moeten altijd maar lezen over hun vader. Ze zijn ermee opgegroeid, maar het heeft ook impact op hén dat hun pa een hoge boom is. Dat is nog steeds zo.” Koeman benadrukt dat hij nu ‘op zich’ een goede relatie met Laporta heeft. De voorzitter sprak afgelopen maandag bij Esports 3 zijn vertrouwen uit in de Nederlander. “Dat is goed geweest. Daarvoor waren er twee momenten dat er dingen naar buiten kwamen die niet wezen op steun voor de trainer."

"Daar ergerde ik me aan. Tweeënhalve week geleden hadden we een gesprek over een nieuw contract. Daar was niks van gelekt in de media. Tot de voorzitter vorige week dinsdag een sessie met journalisten had over de situatie van de club, ook de financiële kant en zo. Op het laatst begon hij toch ineens over die contractbespreking. Een dag later stond in de kranten: Koeman kan onder drie voorwaarden een nieuw contract krijgen. Toen heb ik gezegd: dit kan niet”, benadrukt Koeman. “Ik moet kunnen bepalen hoe we spelen en wie ik opstel. Vervolgens kwam de voorzitter met dat tv-interview. En dat is goed geweest.’’