Driessen haalt hard uit: ‘Voor drie miljoen en om er zelf beter uit te komen'

Vrijdag, 10 september 2021 om 08:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:33

Valentijn Driessen heeft vrijdag hard uitgehaald naar Mark Koevermans en Frank Arnesen, respectievelijk algemeen directeur en technisch directeur van Feyenoord. De chef voetbal van De Telegraaf hekelt in zijn column de manier waarop de jeugdopleiders worden neergezet in de Disney-documentaire over Feyenoord. “Welke directeur haalt het in z’n hoofd zijn in anonimiteit opererende werknemers voor het vuurpeloton van de publieke opinie te zetten?”, vraagt Driessen zich af.

In het bewuste fragment vroeg Koevermans, ogenschijnlijk tevergeefs, aan jeugdtrainers om 'bijvoorbeeld in drie zinnen' de 'voetbalvisie' van Feyenoord toe te lichten. Hij vroeg waar die voor staat, technisch en tactisch, en waarom die onderscheidend is. Er klonk vervolgens doodse stilte in de documentaire. Driessen benadrukt echter dat deze inhoudelijke sessie bij de Rotterdamse club uiteindelijk anderhalf uur duurde, maar dat deze niet interessant voor de documentaire was en sneuvelde. Daardoor werd een compleet ander beeld van de werkelijkheid geschetst.

"Weten wij wat de voetbalvisie van Feyenoord is? Ik zou het wel fijn vinden om die gewoon een keer te weten" Dat ene woord - Feyenoord, vanaf morgen te zien op Disney+! ??#DatEneWoord pic.twitter.com/o7upTJhl1F — ESPN NL (@ESPNnl) August 31, 2021

“Koevermans had de beelden van zijn meeting met alle jeugdopleiders van Feyenoord kunnen schrappen, maar gooide zijn hele jeugdopleiding voor de bus. Voor zo’n drie miljoen euro van Disney en om er zelf beter uit te komen”, benadrukt Driessen, die Arnesen verwijt dat hij ‘een imitatie van minister Sigrid Kaag, die iedereen de maat neemt, maar vier jaar als regeringslid de Haagse mores in stand hield’, deed. “Arnesen had alle door Koevermans opgeworpen vragen moeten beantwoorden.”

Driessen stelt dat Arnesen anderhalf jaar de tijd heeft gehad om Feyenoords opleiding door te lichten, een handboek samen te stellen waar die voor staat, waarin die onderscheidend is en wat er van jeugdtrainers en jeugdspelers geëist wordt. “Arnesen hield zich in de docu afzijdig en speelde de vermoorde onschuld, terwijl hij een duur adviesbureau inhuurde om open deuren in te trappen. Hoe veilig kun je je wanen in zo’n omgeving? Hoeveel vertrouwen wek je als directie (Koevermans en Arnesen) als je niet opkomt voor je werknemers en ze openlijk slachtoffert in een documentaire?", vraagt Driessen zich af.

“Het versterkt alleen maar de bestaande negatieve beeldvorming over Feyenoords jeugdopleiding. Alleen omdat het interessante televisie is.” Driessen wijst erop dat Arnesen zich vooral bezighoudt met vertellen hoe goed hij de jeugdopleiding heeft geherstructureerd, vernieuwd en geïnnoveerd en ook benadrukt dat allerlei mensen, die door hem zijn binnengehaald, van grote meerwaarde zijn. “Ouders zijn trots als hun kind onderdeel mag zijn van de jeugdopleiding. Alleen heeft dat beeld door de docu van Disney een knauw gekregen."

"Wie de geknipte beelden heeft gezien en voor z’n kind ook een uitnodiging heeft voor de opleiding van Sparta (direct gelieerd aan Ajax) kan zomaar daarvoor kiezen. Loopt Feyenoord vanwege die beeldvorming een talent van het niveau Georginio Wijnaldum mis, dan is de Disney-docu met terugwerkende kracht een hele dure grap voor Feyenoord. Ondanks die drie miljoen euro”, stelt Driessen.