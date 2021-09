Neymar breidt perfecte status van Brazilië uit en vraagt fans om respect

Vrijdag, 10 september 2021 om 07:16 • Daniel Cabot Kerkdijk

Neymar vervulde donderdagavond een hoofdrol in de kwalificatiewedstrijd tussen Brazilië en Peru (2-0) in Recife. Het duel eindigde dankzij een assist en een doelpunt van de aanvaller in een overwinning voor de Zuid-Amerikaanse grootmacht, die met acht overwinningen uit acht kwalificatieduels hard op weg is naar het WK van 2022 in Qatar. Nummer twee Argentinië heeft een achterstand van zes punten op het team van bondscoach Tite.

Tite kon niet beschikken over Thiago Silva, Alisson, Ederson, Fred, Fabinho, Roberto Firmino, Richarlison en Gabriel Jesus. Dit omdat Brazilië in Engeland als risicogebied geldt en de Premier League-clubs hun spelers geen toestemming gaven om af te reizen. In een levendig begin hadden beide teams uitzicht op een openingstreffer. Een schot van Gabriel Barbosa werd geblokt en doelman Pedro Gallese keerde een inzet van Gerson. Aan de andere kant schoot Gianluca Lapadula de bal over het doel van Weverton.

Na een kwartier spelen was het raak: Neymar ontfutselde Anderson Santamaria de bal aan de linkerkant en uit diens pass werkte Everton Ribeiro de bal ter hoogte van de strafschopstip achter Gallese: 1-0. De Peruviaanse spelers claimden een overtreding van Neymar, maar daar wilde de arbitrage niet aan. Enkele minuten voor de pauze maakte Neymar alweer zijn 69e treffer voor Brazilië: een rebound van dichtbij nadat een inzet van Ribeiro werd geblokt. Dat was ook de eindstand, daar de thuisploeg na rust genoegen nam met de dubbele voorsprong.

“Ik weet niet wat ik nog meer moet doen om het respect van fans te verdienen”, vertelde Neymar, die nog acht treffers is verwijderd van Braziliaans recordhouder Pelé, na afloop. Hij leek daarmee te verwijzen naar de berichten dat hij aan de zware kant zou zijn. “Dit is niet normaal. Het gebeurt ook al wat langer. Ook door verslaggevers en commentatoren. Soms heb ik niet eens zin om interviews te geven.”