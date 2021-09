‘Ik heb uit respect het rugnummer 10 niet van Messi overgenomen’

Sergio Agüero heeft het rugnummer 10 bij Barcelona niet heeft aanvaard als teken van respect naar Lionel Messi. Er werd aanvankelijk gemeld dat de kleedkamer van de Catalanen de 33-jarige aanvaller naar voren had geschoven als de nieuwe drager van het iconische rugnummer. Agüero besloot het rugnummer 10 echter niet te accepteren, waardoor men er uiteindelijk voor gekozen heeft om dat aan Ansu Fati te geven.

“Ik heb uit respect het rugnummer 10 niet van Messi overgenomen. Het is een code van vriendschap. Ze hebben me het rugnummer 10 aangeboden en mijn teamgenoten moedigden me aan: ‘Gebruik 10!’ Het maakt niet uit of ik het wel of niet wilde. Ik kwam hier met de gedachte: ik ga met Leo spelen en Leo gaat nummer 10 dragen”, vertelt Agüero aan El Periodico. In gesprek met RAC1 gaat de van Manchester City overgekomen aanvaller dieper in op het vertrek van Messi. Vrijwel direct nadat bekend werd dat Messi zou vertrekken, doken er berichten op dat Agüero onder zijn contract bij Barcelona uit wilde.

“Ik begrijp niet waarom er werd gezegd dat ik wilde vertrekken. Toen ik tekende, had Messi nog niets getekend. Ze moesten nog tot een akkoord komen. Er werd gemeld dat ik een clausule in mijn contract had, maar dat was niet het geval”, vertelt Agüero, die zich tot medio 2023 aan Barcelona verbonden heeft. “Ik heb tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat geld niet uitmaakte, want ik wilde per se naar Barcelona. Iedere speler wil voor Barcelona spelen. Er zijn heel veel spelers die in de huidige financiële situatie voor minder bij Barcelona willen komen spelen.”

“Er wordt veel van je gevraagd bij Barcelona. De trainingen zijn heel intens, dat zie je terug in de wedstrijden”, vervolgt Agüero. Hij is nog tot halverwege november uit de roulatie met een kuitblessure, maar hoopt enkele weken eerder zijn rentree te kunnen maken. “Om basisspeler te worden, moet je goed presteren en je in de kijker spelen bij de trainer. Koeman is heel direct, hij zegt meteen wat hij denkt. Of hij je nu goed vindt of niet, hij zal het altijd zeggen. Dat is erg prettig voor een speler.”