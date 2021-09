Donderdag, 9 September 2021

Feyenoord en Senesi willen nog altijd verlengen

Liverpool en Barcelona overwegen in januari een bod uit te brengen op Karim Adeyemi. Red Bull Salzburg verlangt dertig miljoen euro voor de aanvaller, die ook door Borussia Dortmund en Bayern München in de gaten wordt gehouden. (Transfermarkt)

Kingsley Coman gaat zijn tot medio 2023 lopende contract bij Bayern München niet verlengen. De Franse aanvaller wil de overstap naar Engeland maken en er wordt reeds aan zijn vertrek gewerkt. (Le10Sport)

Feyenoord en Marcos Senesi willen zijn tot medio 2023 lopende contract nog altijd upgraden tot 2024. Er zijn vooralsnog echter geen ontwikkelingen in de contractverlenging van de Argentijnse verdediger. (Feyenoord Transfermarkt)

Mesut Özil denkt na over een transfer naar Qatar of de Amerikaanse Major League Soccer. Dat de aanvallende middenvelder de laatste twee competitiewedstrijden op de bank zat bij Fenerbahçe, baart hem zorgen. (AS)

Agustín Álvarez Martínez heeft zich in de kijker gespeeld bij Real Madrid. De Spaanse grootmacht houdt de verrichtingen van de jonge spits van het Uruguayaanse Peñarol nadrukkelijk in de gaten. (AS)