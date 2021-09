‘Soms heb je je afgevraagd: wat was er gebeurd als ik bij Ajax was gebleven?’

Donderdag, 9 september 2021 om 22:52 • Laatste update: 23:15

Ki-Jana Hoever speelde tussen 2008 en 2018 voor Ajax, alvorens hij de Amsterdammers achter zich liet voor Engeland. Via Liverpool kwam hij een jaar geleden bij Wolverhampton Wanderers terecht. Hoever vertelt in gesprek met Voetbal International waarom hij ervoor koos om Ajax achter zich te laten, ondanks dat hij een contract kreeg aangeboden.

Hoever hoopte op zijn zeventiende vervroegd te worden doorgeschoven naar de Onder-19, evenals zijn leeftijdsgenoten Sontje Hansen en Kenneth Taylor. Ajax stemde daar echter niet mee in en vond dat hij eerst een halfjaar in de Onder-17 moest spelen, waarna opnieuw bekeken werd of hij de stap naar de Onder-19 mocht maken. “Dat ging mij te langzaam. Ik was helemaal nog niet aan het denken aan het eerste, ik wilde zo snel mogelijk naar de Onder-19.”

“Ik was verbaasd dat ik een contract aangeboden kreeg van Ajax, omdat ik al langer het gevoel had dat ik niet werd gewaardeerd hoe ik vond dat ik gewaardeerd moest worden. Dat ik dan een half jaar later mijn debuut maakte in Liverpool 1, zegt ook wel dat ik in elk geval klaar was voor de Onder-19 van Ajax, denk ik”, gaat Hoever verder. De negentienjarige verdediger speelde vier wedstrijden in de hoofdmacht van Liverpool en heeft tot dusver zeventien optredens voor Wolverhampton Wanderers achter zijn naam staan.

Hoever vindt het leuk dat zijn voormalig ploeggenoten Jurriën Timber en Devyne Rensch uiteindelijk hun debuut in het eerste van Ajax hebben gemaakt. “Natuurlijk heb je je soms afgevraagd: wat zou er zijn gebeurd als ik bij Ajax was gebleven? Waar zou ik dan staan? Ik heb die keuze eenmaal gemaakt toen ik zestien was en dat was op dat moment het beste voor mijn ontwikkeling. Ik heb er ook geen moment spijt van gehad. Achteraf kun je zeggen dat als ik bij Ajax was gebleven, dat ik nu aan het concurreren was met Mazraoui of wie dan ook. Dat weet je niet.”