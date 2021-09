Donny van de Beek spot Hakim Ziyech bij de World Cup of Darts

Donderdag, 9 september 2021 om 21:47 • Laatste update: 21:51

Donny van de Beek heeft donderdagavond de lachers op zijn hand gekregen op Instagram. De middenvelder van Manchester United spotte klaarblijkelijk tijdens het kijken naar de World Cup of Darts zijn voormalig ploeggenoot Hakim Ziyech in Justin Hewitt, die samen met Sean Negrette namens Gibraltar deelneemt aan het dartstoernooi. Het is geen geheim dat Van de Beek een groot fan van darts is.

“Buiten het voetbal om doe ik best veel darten met vrienden. Ik kijk ook veel darten op televisie. Zeker als er Nederlanders gooien. Dat is dus iets dat ik ook wel mooi vindt”, zei Van de Beek in gesprek met Ajax Life. In Mindaugas Barauskas - deelnemer namens Litouwen - herkende hij overigens zanger Danny Froger. In het Duitse Hamburg strijden landenteams in teams van twee darters om de wereldtitel. Namens Nederland doen Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode mee aan de World Cup of Darts.