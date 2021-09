Nicolás Tagliafico laat laatste interland van Argentinië schieten

Donderdag, 9 september 2021 om 21:27 • Laatste update: 22:27

Nicolás Tagliafico komt niet in actie tijdens de interland tussen Argentinië en Bolivia, die in de nacht van donderdag op vrijdag wordt afgewerkt. Het management van de vleugelverdediger laat aan De Telegraaf weten dat hij het duel laat schieten vanwege een ‘op de training opgelopen spierprobleem’. Dat is een besluit uit voorzorg, want Tagliafico is bij terugkomst direct beschikbaar voor Ajax.

“Het management van Nicolas Tagliafico laat weten dat de linksback Argentinië - Bolivia laat schieten vanwege een klein, dinsdag op de training opgelopen spierprobleem. ‘Om paniek te voorkomen na de blessuremelding: het is uit voorzorg. Nico is bij terugkomst beschikbaar voor Ajax”, schrijft Mike Verweij, Ajax-watcher namens De Telegraaf, op Twitter. Het is onduidelijk of Tagliafico nu ook eerder naar Amsterdam terugreist.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eerder werd het onwaarschijnlijk geacht dat Ajax-trainer Erik ten Hag zaterdagavond om 18.45 uur in de wedstrijd tegen PEC Zwolle een beroep kon doen op Lisandro Martínez en Tagliafico, daar zij zaterdagochtend pas weer zouden terugkeren in Nederland en woensdag de eerste Champions League-wedstrijd tegen Sporting Portugal wacht. De Argentijnse verdedigers hebben geen minuten in de benen: Martínez behoorde tijdens de wedstrijden tegen Venezuela en Brazilië niet tot de wedstrijdselectie, terwijl Tagliafico nog niet van de reservebank afkwam.