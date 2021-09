Guus Hiddink verrast Johnny de Mol en zet punt achter trainersloopbaan

Donderdag, 9 september 2021 om 20:40 • Laatste update: 21:20

Guus Hiddink zet een punt achter zijn trainerscarrière, zo vertelt hij in het programma HLF8 van SBS6. De 74-jarige oefenmeester was het laatst actief als technisch directeur en bondscoach van Curaçao, maar verrast presentator Johnny de Mol in het praatprogramma met de boodschap dat hij besloten heeft om die functie te verlaten. Als De Mol aan Hiddink vraagt of het ‘nu echt klaar is’, antwoordt hij bevestigend.

“Ik ben de laatste tijd niet actief geweest, vanwege corona. Het is even niet goed gegaan, in de WK-kwalificatie hebben we verloren. De Gold Cup hebben ze (vanwege een corona-uitbraak, red.) niet mogen spelen. Toevallig heb ik gister met de president gezeten en we zijn tot de conclusie gekomen dat ik even ga stoppen, omdat we geen volgend traject in gaan met directe kwalificaties”, vertelt Hiddink, die een jaar geleden het stokje van de noodgedwongen vertrokken Remko Bicentini overnam als bondscoach van Curaçao. Het eiland sneuvelde in de tweede ronde van de WK-kwalificatiecyclus in de Caraïben en Midden- en Noord-Amerika tegen Panama.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Mol vraagt vervolgens voor de duidelijkheid of Hiddink gaat stoppen bij Curaçao. “Nee, we gaan stoppen als technisch directeur. Ik was zowel coach als technisch directeur. Nee, ik ga totaal stoppen”, verduidelijkt Hiddink. Hij heeft op Curaçao nog een contract tot het einde van 2022. De eerste officiële wedstrijd voor Curaçao wacht pas in de zomer van 2022, als de nieuwe Nations League van de CONCACAF en daarmee het traject richting het WK van 2026 van start gaat. “Ze moeten de zaak even goed bekijken en herbezinnen. Wat de strategie is voor de lange termijn. Ook op de korte termijn is het moeilijk om goede trainingskampen te organiseren.”

De boodschap van Hiddink zorgt voor verbazing bij De Mol, die nog eens vraagt aan Hiddink of ‘het klaar is’. De oefenmeester antwoordt daar bevestigend op. De Mol vraagt vervolgens of Hiddink nog een ‘Dick Advocaatje’ gaat doen, ‘ergens in een ver land’. “Nee”, zo luidt het antwoord van Hiddink. "Goh, wat een nieuws", verzucht De Mol. Hiddink werkte tijdens zijn carrière in de afgelopen veertig jaar voor onder meer PSV, Real Madrid, het Nederlands elftal, Zuid-Korea, Australië, Rusland en Chelsea.