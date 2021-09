Zanka strijkt snel na vertrek bij Fenerbahçe neer in de Premier League

Donderdag, 9 september 2021 om 20:07 • Chris Meijer

Mathias Zanka Jörgensen heeft een week na zijn vertrek bij Fenerbahçe een nieuwe club gevonden. Het contract van de 31-jarige centrumverdediger bij de Turkse topclub werd ontbonden, waardoor hij transfervrij op zoek kon naar een nieuwe club. Zanka heeft uiteindelijk onderdak gevonden bij het naar de Premier League gepromoveerde Brentford.

Zanka streek twee jaar geleden neer bij Fenerbahçe, maar zijn periode in Turkije werd geen groot succes. De 35-voudig Deens international speelde totaal 21 wedstrijden voor de Turkse topclub en bracht anderhalf jaar elders door, op huurbasis bij Fortuna Düsseldorf en FC Kopenhagen. Eerder deze zomer werd Zanka nog gelinkt aan Antwerp, maar hij keert nu dus terug in de Premier League waar hij eerder voor Huddersfield Town 62 wedstrijden speelde.

Brentford maakt nu via de officiële kanalen wereldkundig dat Zanka - die tussen 2012 en 2014 het shirt van PSV droeg - zijn handtekening heeft gezet onder een eenjarig contract, met een optie voor nog een seizoen. “Zanka brengt een schat aan ervaring in verschillende competities”, zegt de Deense manager Thomas Frank op de website van Brentford. “De ervaring en zijn leiderschap zijn belangrijk, dus het is goed om hem erbij te hebben.”

Zanka voegt zich bij een ware Deense enclave, want ook Mads Bech Sørensen (die overigens geblesseerd is en voor wie Zanka als back-up is binnengehaald), Mads Rasmussen, Luka Racic, Christian Nørgaard, Mathias Jensen en Mads Bistrup spelen voor Brentford. The Bees pakten in de eerste drie Premier League-wedstrijden vijf punten en bezetten daarmee de tiende plaats op de ranglijst.