Rentree van Ronaldo niet live op televisie te zien: ‘Ik zie dit als een kans’

Donderdag, 9 september 2021 om 19:35 • Chris Meijer • Laatste update: 21:49

Cristiano Ronaldo heeft donderdag voor het eerst zijn gezicht laten zien op Old Trafford sinds zijn terugkeer bij Manchester United. De 36-jarige aanvaller gaf tegenover voormalig ploeggenoot Wes Brown zijn eerste interview sinds hij de overstap vanaf Juventus maakte. Het heeft er alle schijn van dat Ronaldo komende zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Newcastle United voor het eerst weer minuten kan maken voor Manchester United, al zal dit duel voor de Britse televisiekijker niet te volgen zijn.

“Ik ben hier niet voor vakantie. Eerder heb ik al gezegd dat ik hier een goede tijd heb gehad, we hebben belangrijke prijzen gewonnen en ik heb dit shirt al jaren gedragen. Maar ik ben hier om opnieuw te winnen”, zegt Ronaldo op de website van Manchester United. “Daar ben ik toe in staat, mijn teamgenoten ook. Ik ben klaar om te beginnen. Dit is een mooie kans voor mij, voor de supporters en voor de club om een volgende stap te zetten. Het wordt groots in de komende drie of vier jaar. "Natuurlijk zal ik nerveus zijn voor zaterdag. Maar ik ben nu volwassen en heb meer ervaring. Ik ben klaar voor zaterdag en ik ga de druk bij Ole leggen, zodat hij me wel in de basisopstelling moet zetten."

Ronaldo keerde voortijdig terug van de interlandperiode met Portugal. In de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Ierland scoorde de aanvaller twee keer, waarmee hij het record verbrak van Ali Daei als speler met de meeste interlanddoelpunten op zijn naam: inmiddels 111 stuks. Hij vierde de winnende treffer door zijn shirt uit te trekken, kreeg een gele kaart en was daardoor geschorst voor de met 0-3 gewonnen wedstrijd tegen Azerbeidzjan van dinsdag. Ronaldo stond dinsdag voor het eerst op het trainingsveld met Manchester United en werkt toe naar de wedstrijd van Newcastle United van komende zaterdag.

Dat duel is niet live te volgen op de Engelse televisie. Tussen 15.45 tot 18.15 uur (Nederlandse tijd) mogen er in Engeland geen wedstrijden worden uitgezonden, om hiermee de kleinere clubs op lagere niveaus te beschermen. Daar wordt over het algemeen op zaterdag om 16.00 uur afgetrapt en als er rond die tijd ook wedstrijden van grotere clubs live op televisie worden uitgezonden, zou dit supporters kunnen ontmoedigen om naar het stadion te gaan. In Nederland is de wedstrijd via Ziggo Sport overigens wel live te zien. Mensen die in Engeland de rentree van Ronaldo willen volgen, zijn daarom aangewezen op BBC Radio Five Live. Het radiostation is het enige medium dat live verslag doet van de wedstrijd tussen Manchester United en Newcastle United.

“Het voelt meer als een kans dan als een voetbalwedstrijd, gezien de rentree van Ronaldo en de aandacht”, zegt Ian Dennis in gesprek met The Independent. Hij zal samen met Chris Waddle - oud-aanvaller van onder meer Newcastle United, Tottenham Hotspur, Olympique Marseille en het nationale team van Engeland - het commentaar verzorgen op Old Trafford. “Er bestaat geen twijfel dat dit een van de momenten is waarop je je bevoorrecht voelt dat je op Old Trafford mag zijn. Daar hoef je geen band met Manchester United voor te hebben. Het feit dat je de rentree van een superster en icoon kunt bijwonen, is geweldig.”

“Ik ben blij dat de radio zo een moment in de spotlight krijgt. We spelen altijd de tweede viool achter de televisie”, vervolgt Dennis. BBC Radio Five Live zal het verslag van Manchester United - Newcastle United overigens afwisselen met updates van Leicester City - Manchester City. “We kunnen absoluut geen doelpunt missen. Als Ronaldo vanaf dertig meter raak schiet en wij net in Leicester zitten voor een update, zou ik wel teleurgesteld zijn. We schakelen vaak op veilige momenten, maar moeten altijd alert zijn. Dat is de schoonheid van radio.”