WK zou over enkele jaren zonder Europese landen gespeeld kunnen worden

Donderdag, 9 september 2021 om 18:55

De UEFA is absoluut geen voorstander van een WK om de twee jaar. Aleksander Ceferin - voorzitter van de Europese voetbalbond - zegt donderdag dat het een mogelijkheid is voor Europese landen om in dat geval niet mee te doen. De preses van de UEFA stelt dat de Zuid-Amerikaanse landen ook niets zien in het plan van de FIFA om vaker een WK te spelen.

Arsène Wenger sprak afgelopen week in Qatar als Chief of Global Football Development van de FIFA met onder meer Marco van Basten, David Trezeguet, Jürgen Klingsmann, Lothar Matthäus en de Braziliaanse Ronaldo over een WK dat in de toekomst om de twee jaar moet worden gespeeld. Zowel Wenger als FIFA-voorzitter Gianni Infantino is van mening dat er door de kwalificatiecyclus van anderhalf jaar te veel oninteressante wedstrijden gespeeld worden. Een WK om de twee jaar zou daarom aantrekkelijker zijn voor de televisiekijkers en daarmee de mediapartners.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het plan stuitte direct op de nodige weerstand vanuit de voetbalwereld, van onder meer de European Club Association (ECA), de Engelse bondscoach Gareth Southgate en de UEFA bij monde van Ceferin. De Sloveense voorzitter van de Europese voetbalbond liet maandag al optekenen dat een WK om de twee jaar het toernooi zou devalueren. “Meer is niet altijd beter. De internationale voetbalkalender heeft het niet nodig en de meeste spelers kunnen zomers zonder groot eindtoernooi ook wel goed gebruiken. Een WK om de twee jaar zou bovendien de waarde van het toernooi devalueren.”

Ceferin doet daar donderdag in gesprek met The Times nog een schepje bovenop. “We kunnen besluiten om er niet in te spelen”, zo flirt Ceferin voorzichtig met een boycot. “Voor zover ik weet, zitten de Zuid-Amerikanen op dezelfde lijn. Dus veel succes met zo’n WK. Ik denk dat het nooit zal gebeuren, omdat het zo indruist tegen de basisprincipes van het voetbal. Elke zomer een toernooi van een maand spelen, is voor de spelers moordend. Als het om de twee jaar is, botst het met het WK voor vrouwen, met het olympisch voetbaltoernooi.”

“De waarde is juist omdat het om de vier jaar is, je wacht erop, het is net als de Olympische Spelen, het is een enorm evenement. Ik zie onze federaties dat niet ondersteunen”, vervolgt de UEFA-voorzitter. Het FIFA-congres stemde juist in een grote meerderheid voor een zogenaamde haalbaarheidsstudie naar het plan, die momenteel wordt uitgevoerd door Wenger. “Ik hoop dat ze (FIFA) tot bezinning zullen komen, want ik zie niet de juiste aanpak om overal naartoe te gaan, behalve de confederaties, om niet met ons te praten. Ze zijn niet gekomen, ze hebben niet gebeld, ik heb geen brief gekregen of zo. Ik heb het net in de media gelezen.”