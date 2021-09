Virgil van Dijk moest Jürgen Klopp video sturen na Nederland - Turkije

Donderdag, 9 september 2021 om 18:30 • Chris Meijer

De schrik sloeg Jürgen Klopp in de absolute slotfase van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Turkije (6-1) even om het hart. Virgil van Dijk strompelde van het veld, nadat hij voorafgaand aan het tegendoelpunt van Cengiz Ünder aan de enkel werd geraakt. Klopp vertelt op de website van Liverpool dat hij Van Dijk vroeg om een video te sturen, zodat hij kon bewijzen dat er niks ernstigs aan de hand was.

“Je kunt je wel voorstellen dat het een angstig moment was. Ik heb hem na de wedstrijd een bericht gestuurd: ‘Gaat het goed?’ Daar stuurde hij ‘ja’ op terug. Ik vroeg hem of hij daar honderd procent zeker van was. ‘Tweehonderd procent’, antwoordde Virgil”, geeft Klopp te kennen. Toch was de manager van Liverpool er nog niet helemaal gerust op. “Ik reageerde: ‘Kom op, stuur me een video waarop te zien is dat je niet mank loopt’. Virgl zei dat hij alleen mank van het veld afliep.”

“Dus hij belde me vanuit de bus om te zeggen dat het goed met hem ging. Ik vroeg waarom hij mank liep. ‘Mijn vrouw vroeg hetzelfde’, zei Virgil. Dus ja, het was een beetje een spannend moment. Maar los daarvan is alles goed gegaan tijdens de interlandperiode”, vertelt de manager van Liverpool. Van Dijk is net terug van een zware knieblessure, die hem vrijwel het gehele vorig seizoen aan de kant hield en het EK deed missen.

"Ik ben daar al overheen. Ik speel gewoon de wedstrijden zonder angst. Als je een tik krijgt is nooit leuk, maar hoort erbij”, zei Van Dijk na afloop van de wedstrijd tegen Turkije voor de camera van de NOS. "Het valt mee, gelukkig. Het was natuurlijk een bal die iets te zacht was. Misschien heeft het met concentratie te maken. Ik had al een gele kaart, dus ik ga er niet volledig in. Maar hij heeft me aardig geraakt op mijn enkel. Misschien omdat ik zo groot ben, denken ze dat ik me aan loop te stellen. Omdat ik dan val, maar dan ziet het er een beetje sloom uit."