Ronald Koeman: ‘Bij een voorzet is Luuk de Jong gevaarlijker dan Neymar’

Donderdag, 9 september 2021 om 16:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:21

Ronald Koeman is verheugd door de komst van Luuk de Jong naar Barcelona. Op de slotdag van de transfermarkt maakte de aanvaller op huurbasis de overstap van Sevilla; Koeman diende al eerder een verzoek voor zijn komst in bij de clubleiding. In gesprek met de NOS vertelt de trainer over de nieuwe mogelijkheden die hij heeft gekregen door het vastleggen van de international van Oranje.

"Bij een voorzet is Luuk gevaarlijker dan Neymar", stelt Koeman tegenover de NOS. " Luuk is een ander type aanvaller dan we hebben en ik vind dat ieder team zo'n type moet hebben. Ik heb dat vorig jaar al aangegeven bij de club. Ik wil gewoon met mijn voorhoedespelers kunnen veranderen. Als de wedstrijd vraagt om een type als Luuk, dan zal hij spelen of invallen." Koeman geeft aan dat hij op 8 augustus voor het eerst contact had met De Jong over een transfer. "En daarvoor heb ik vaak gedacht; waarom heeft Barcelona niet zo'n type aanvaller?"

Tijdens de presentatie van De Jong liet voorzitter Joan Laporta donderdag al weten dat de komst van De Jong uit de koker van de trainer kwam. "Koeman was de eerste die vroeg om zijn komst, waarna het technisch secretariaat volgde. Op het laatste moment slaagden we erin om hem vast te leggen en konden we Luuk en zijn gezin verwelkomen." De Jong verscheen met zijn vriendin Lizanne van Zutven en hun in maart geboren baby Cody in het Camp Nou.

De Jong hoopt dinsdag te kunnen in de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München. "Ik voel me fit. Ik weet niet wat de plannen van de trainer zijn voor de eerstvolgende wedstrijd, maar ik ben er klaar voor. Ik denk dat Koeman van mij iets ander verlangt dan van zijn andere aanvallers, zodat hij de tactiek een beetje kan aanpassen. Ik kan hem het spel bieden waar hij naar zoekt en ik hoop dat het goed gaat", zei hij bij zijn presentatie.