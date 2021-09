Luuk de Jong neemt plek Messi over en staat voor ‘hoogtepunt in carrière’

Donderdag, 9 september 2021 om 15:13 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:16

Luuk de Jong is donderdagmiddag officieel gepresenteerd bij Barcelona. De spits, die voor een seizoen wordt gehuurd van Sevilla, ziet zijn overstap naar 'de grootste club ter wereld' als het 'hoogtepunt' van zijn sportieve carrière. "Ik heb prestaties behaald als het winnen van de Europa League, maar spelen voor Barcelona is een droom die uitkomt", vertelt de Nederlander.

Tijdens de persconferentie en presentatie van De Jong werd duidelijk dat hij de zitplaats en de locker van Messi overneemt in de kleedkamer. Hij voelde zich vanaf het eerste moment welkom bij zijn nieuwe club. "De eerste dagen zijn heel goed gegaan. Ik ben heel goed ontvangen. Barcelona is meer dan een club, het is een familie. Dat heb ik vanaf de eerste dag gevoeld. Ik heb een goede relatie met de trainer, want we kennen elkaar al van de nationale ploeg. Ik ben blij om hier te zijn."

De Jong komt twee spelers tegen die hij goed kent: Memphis Depay en Frenkie de Jong. Met Depay speelde hij samen bij PSV en Oranje. "We hadden toen al een heel goede connectie. We hadden geen woorden nodig om elkaar te begrijpen. Hopelijk kunnen we diezelfde connectie ook bij Barcelona hebben. Ik ken Frenkie en zijn speelstijl ook. Als aanvaller is het altijd prettig om zulke goede middenvelders achter je te hebben, zodat ze je kunnen aanspelen."

De Jong maakte op 17 juni voor het laatst minuten in een officiële wedstrijd, toen hij negen minuten voor tijd inviel in de EK-wedstrijd tegen Oostenrijk (2-0 zege). Toch acht hij zichzelf fit genoeg om volgende week dinsdag te debuteren in de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München. "Ik voel me goed. Ik heb twee maanden moeten herstellen van een knieblessure, maar ik train nu al drie of vier weken weer", zegt de aanvaller, die woensdag al zestig minuten meedeed in de oefenwedstrijd tegen AE Prat (2-1 overwinning).

"Ik voel me fit. Ik weet niet wat de plannen van de trainer zijn voor de eerstvolgende wedstrijd, maar ik ben er klaar voor. Ik denk dat Koeman van mij iets ander verlangt dan van zijn andere aanvallers, zodat hij de tactiek een beetje kan aanpassen. Ik kan hem het spel bieden waar hij naar zoekt en ik hoop dat het goed gaat", aldus De Jong, die een langer verblijf dan één jaar bij Barcelona niet uitsluit. "Het klopt dat ik voor één seizoen ben gehaald, maar ik ga zo hard mogelijk werken en we zien vervolgens wel wat er gebeurt."