Lewandowski geldt als alternatief voor Haaland

Chelsea heeft met Antonio Rüdiger nog steeds niet gesproken over verlenging van zijn aflopende contract. Paris Saint-Germain wil profiteren van de situatie door de centrumverdediger volgend jaar gratis naar Frankrijk te halen. (Le10Sport)

Declan Rice staat bovenaan het lijstje van Manchester United voor de transferzomer van 2022. The Red Devils zijn achter de schermen al bezig met de deal voor de middenvelder, die niet wil bijtekenen bij West Ham United. (Manchester Evening News)

Theo Hernández is op de radar verschenen van Manchester City. De Franse linksback van AC Milan wordt gezien als een ideale speler voor het systeem dat manager Josep Guardiola hanteert. (The Sun)

Julian Nagelsmann zet in op een hernieuwde samenwerking met Timo Werner, die hij nog kent van hun gezamenlijke periode bij RB Leipzig. De trainer van Bayern München praat geregeld met de spits van Chelsea over een terugkeer naar Duitsland volgend jaar. (Sport1)