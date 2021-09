‘Verzoek Kurzawa in telefoongesprek schoot Bosz in verkeerde keelgat’

Donderdag, 9 september 2021 om 13:54 • Rian Rosendaal

Olympique Lyon had in de zomerse transferperiode zijn zinnen gezet op Layvin Kurzawa. De komst van de linksback kreeg echter nooit gestalte en volgens France Football heeft Peter Bosz daar een groot aandeel in gehad. De Lyon-trainer had naar verluidt een verhitte discussie met Kurzawa tijdens een telefoongesprek, waarna de deal met Paris Saint-Germain definitief in het water viel.

Kurzawa kwam via Juninho, de technisch directeur van Lyon, in contact met Bosz. Het gesprek tussen beide heren kende geen bevredigend einde, zo weet France Football te melden. De 29-jarige vleugelverdediger vroeg om minstens tien dagen bedenktijd, wat bij de Nederlandse oefenmeester blijkbaar in het verkeerde keelgat schoot. Bosz wil alleen spelers die zich voor honderd procent willen committeren aan Lyon en wilde in dat kader gelijk een antwoord van Kurzawa. Dat antwoord kwam er niet, waardoor er ook geen transfer van de grond kwam.

De in 2015 voor 25 miljoen euro aangetrokken Kurzawa kreeg nog niet zolang geleden van trainer Mauricio Pochettino te horen dat hij overbodig is bij PSG. Technisch directeur Leonardo liet daarop weten aan zijn management dat de linksback mocht uitzien naar een andere werkgever. Kurzawa was naar verluidt verrast door de mededeling dat hij mocht vertrekken uit Parijs, ondanks een doorlopend contract tot medio 2024. Daarnaast uitte hij zijn teleurstelling over het feit dat zaakwaarnemer Kia Joorabchian weinig opties voor hem in petto had.

Kurzawa ging met een ander management in zee,en werd in de transferperiode aangeboden bij West Ham United, Crystal Palace, Lille OSC en Atlético Madrid. Desondanks is de flankspeler na het sluiten van de transfermarkt op 31 augustus nog steeds speler van PSG, waar hij de vierde keus is op de linksbackpositie. Abdou Diallo is als eerste keus aan dit seizoen begonnen. Lyon schakelde door na het mislukte gesprek tussen Bosz en Kurzawa en wist Emerson over te nemen van Chelsea.