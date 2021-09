Ansu Fati lijkt streep te kunnen zetten door rentree op 20 september

Donderdag, 9 september 2021 om 13:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:40

Een tegenvaller voor Ronald Koeman in aanloop naar de hervatting in LaLiga. De coach had gehoopt dat Ansu Fati maandag 20 september in de thuiswedstrijd tegen Granada zijn rentree zou kunnen maken. AS weet donderdag echter te melden dat de pas achttienjarige aanvaller langer nodig heeft om te herstellen van zijn zware meniscusblessure. In welke wedstrijd Fati zijn comeback maakt is nog niet bekend.

Volgens bovengenoemde Spaanse krant heeft het talent uit de Barcelona-opleiding een terugslag in zijn langdurige herstelperiode. Daarnaast gaan de medische specialisten van de club uiterst voorzichtig te werk en wordt elk risico uitgesloten. Hierdoor is de kans groot dat de jonge aanvaller pas in oktober speeltijd krijgt van Koeman. Fati deed woensdag ook al niet mee in de oefenwedstrijd tegen vierdeklasser AE Prat (2-1 overwinning) op het trainingscomplex van Barcelona.

Our new number ?? Made in La Masia ???? ?? @ANSUFATI ?? pic.twitter.com/co6NcpjxOx — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021

De verwachting is dat Fati eerst nog de nodige trainingen moet afwerken met de A-selectie van Barcelona, voordat Koeman hem voor de leeuwen gooit in LaLiga en de Champions League. Bij de Catalaanse grootmacht mikt men op een rentree na de interlandperiode in oktober. Fati mist hierdoor waarschijnlijk de wedstrijden tegen onder meer Bayern München, Atlético Madrid en Benfica. Koeman, die de aanvaller al een omschreef als 'een heel speciale speler', blijft ondertussen geduldig wachten.

Fati raakte in november 2020 in de wedstrijd tegen Real Betis zwaar geblesseerd aan zijn knie en hij werd dan ook gelijk geopereerd. Tijdens het revalidatieproces kreeg het toptalent van Barcelona regelmatig te maken met tegenslag en er waren in totaal vier operaties aan de meniscus in zijn linkerknie nodig. Fati meldde zich enkele maanden geleden bij Dr. José Carlos Noronha, die bekendstaat als een van de beste kniespecialisten ter wereld en als vertrouwde arts van Cristiano Ronaldo. In de afgelopen periode werd de aanvaller in Madrid behandeld door enkele vooraanstaande fysiotherapeuten, wat overigens gebeurde onder supervisie van Barcelona.

Fati draagt dit seizoen het shirt met rugnummer 10, dat hij heeft overgenomen van de naar Paris Saint-Germain vertrokken Lionel Messi. Op Twitter verscheen vorige week een filmpje waarop de aanvaller trots poseert met zijn nieuwe nummer. “Een heel bekend en beroemd shirt dat in het verleden werd gedragen door legendarische spelers als Messi, Ronaldinho en Rivaldo“, voegde Barcelona daaraan toe.