Marc Overmars maakt foutje over contractduur van Ryan Gravenberch

Donderdag, 9 september 2021 om 12:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:07

Ryan Gravenberch heeft geen optie in zijn contract bij Ajax voor een extra jaar, zoals Marc Overmars dinsdag vertelde in een uitgebreid interview met het clubkanaal. De directeur voetbalzaken blijkt een foutje te hebben gemaakt, zo leert navraag van Ajax Showtime bij de club.

Gravenberch ondertekende vorig jaar zomer een nieuw contract dat hem tot medio 2023 aan Ajax verbindt. "En daarbij hebben we ook nog de optie om het met een jaar te verlengen", zei Overmars in het interview van dinsdag. Dat blijkt echter niet te kloppen: Gravenberch heeft een vast contract zonder opties en ligt dus nog twee seizoenen vast in de Johan Cruijff ArenA.

Wat wel klopt is dat Overmars binnenkort de onderhandelingen opent met de entourage van Gravenberch. "Dat is een item waarover we de komende maand rond de tafel gaan zitten", aldus de directeur van Ajax, die de negentienjarige middenvelder wil belonen voor zijn uitstekende seizoen. Gravenberch werd woensdag benoemd tot Talent van het Jaar in de Eredivisie. In totaal heeft hij 65 wedstrijden voor Ajax gespeeld, waarin hij 10 keer scoorde en 7 assists gaf.