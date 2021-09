PEC Zwolle treedt op tegen fans die willen verdienen aan duel met Ajax

Donderdag, 9 september 2021 om 12:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:36

PEC Zwolle verbiedt het zijn supporters om seizoenkaarten te koop aan te bieden. De Eredivisionist speelt zaterdag een thuiswedstrijd tegen Ajax en kwam erachter dat seizoenkaarten online aangeboden worden voor het populaire duel. De club heeft al enkele kaarten geblokkeerd.

"Let op", schrijft PEC Zwolle op Twitter. "Het is niet toegestaan seizoenkaarten aan te bieden via onder andere Marktplaats voor de wedstrijd van dit weekend. Seizoenkaarten die toch online worden aangeboden, zijn zaterdag geblokkeerd." Vanwege de maximale stadioncapaciteit van 67 procent als gevolg van de coronamaatregelen zijn alleen seizoenkaarthouders welkom in het stadion van Zwolle.

Donderdagmiddag stonden nog drie advertenties op Marktplaats waarin tickets worden aangeboden voor de wedstrijd tussen PEC en Ajax. Bij een van die advertenties wordt dertig euro per stuk voor drie kaarten gevraagd.

Overigens maakt PEC Zwolle donderdag ook bekend dat de club het voorlopig moet stellen zonder Pelle Clement. De 25-jarige middenvelder viel tijdens de uitwedstrijd tegen Willem II (1-0 verlies) uit met een enkelblessure en is daar dinsdag aan geopereerd. "Het is gelukkig allemaal goed gegaan", zegt Clement in een videoboodschap op Twitter. "Ik ga zo snel mogelijk aan de revalidatie beginnen zodat ik zo snel mogelijk weer kan aansluiten."