Hélène Hendriks: ‘Wilfred Genee en ik waren absoluut geen droomduo’

Donderdag, 9 september 2021 om 11:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:43

Hélène Hendriks kijkt met weinig warme gevoelens terug op de talkshow Café Hendriks & Genee, die ze in 2019 twee seizoenen presenteerde met Wilfred Genee. Hendriks vertelde woensdagavond in HLF8 bij Johnny de Mol dat de duopresentatie met Genee geen succes was.

"Ik vind Wilfred heel aardig en goed in zijn vak, maar wij waren absoluut geen droomduo", aldus Hendriks. "Sterker nog, ik noemde het altijd Café Wilfred & Genee in plaats van Hendriks & Genee." Dat betekent niet dat Hendriks een slechte band heeft met haar collega. "Je kunt elkaar heel aardig vinden, maar dat wil niet zeggen dat je goed met elkaar kunt werken. Wilfred zat op een heel ander level dan ik. Hij had natuurlijk veel politieke interviews al gedaan. Hij denkt heel snel en is autodidact."

Zelf had Hendriks moeite om haar draai te vinden in het programma. "Ik was de hele week bezig met voetbal en dan kwam ik aan en moest ik alles in me proppen over Thierry Baudet die we gingen interviewen. Wilfred was gewoon verder, dat zag je ook. Die balans was er niet helemaal. Maar het is niet zo dat we elkaar niet mogen, ik kan juist heel goed met hem. Alleen samenwerken is iets anders, naast elkaar zitten. Dus daar zit een beetje de crux."

Ook Johan Derksen kwam ter sprake in HLF8. De analist van Veronica Inside heeft aangekondigd na dit seizoen te stoppen, maar Hendriks moet dat nog zien. "Laten we met z'n allen hopen dat hij doorgaat. Hij is wel duidelijk geweest. Hij zegt: 'In dit format van Veronica Inside ga ik niet door.' Dus dat geloof ik wel. Maar ik denk dat als er misschien een ander format komt, bijvoorbeeld dagelijks en meer gericht op nieuws..."