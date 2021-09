Bicentini heeft virtueel WK-ticket in handen: ‘Begint er aardig op te lijken'

Donderdag, 9 september 2021 om 11:03 • Chris Meijer • Laatste update: 11:05

Het Canada van assistent-bondscoach Remko Bicentini heeft virtueel een ticket voor het WK van 2022 in Qatar in handen. De Canadezen wonnen in de nacht van woensdag op donderdag met 3-0 van El Salvador en bezetten na de eerste zege de derde plek in de laatste ronde van de WK-kwalificatiecyclus van de Caraïben en Midden- en Noord-Amerika. Mexico leed tegelijkertijd zijn eerste puntverlies na een 1-1 gelijkspel tegen Panama, terwijl de Verenigde Staten een overtuigende 1-4 zege op Honduras boekten.

Canada opende de laatste fase van de WK-kwalificatie met remises tegen Honduras (1-1) en de Verenigde Staten (1-1). In de laatste wedstrijd moest Alphonso Davies zich met een blessure voortijdig laten wisselen, waardoor hij er tegen El Salvador niet bij was. Zonder de vleugelspeler van Bayern München kende Canada een vliegende start, want in het National Soccer Stadium van Toronto stond er door doelpunten van Atiba Hutchinson en Jonathan David al na elf minuten spelen een 2-0 voorsprong op het scorebord.

“We hebben vanaf het begin van de wedstrijd volledig gedomineerd. De snelle goal Atiba Hutchinson was ook de aanleiding voor deze goede en belangrijke overwinning. Als je wilt blijven meedoen voor de bovenste drie plaatsen moet je de thuiswedstrijden winnen. De krachtsverhoudingen zijn klein en de details beslissen dit soort wedstrijden”, analyseert Bicentini. Ondanks de nodige kansen voor Canada duurde het tot de 59e minuut voor Canada het duel definitief besliste. David profiteerde van defensief geklungel en bracht Tajon Buchanan in stelling: 3-0.

“Ook in de tweede helft hebben we ons aanvallende spel kunnen doorvoeren. We wisten na de 3-0 dat we dit nu niet meer uit handen konden geven. Wat een sfeer en support vanaf de tribunes, de twaalfde man van ons was ook ongelofelijk”, vervolgt Bicentini. “Begin oktober moeten we weer aan de bak, dan krijgen we ook weer mooie wedstrijden tegen Mexico, Jamaica en Panama. We liggen prima op koers, het begint er aardig op te lijken.”

Canada moet in de rangschikking voorlopig nog Mexico (met 7 punten) en de Verenigde Staten (ook met 5 punten, maar met een beter doelsaldo) voor zich dulden, terwijl Panama evenveel punten en een minder doelsaldo heeft. Mexico kwam zonder de geschorste Edson Álvarez niet verder dan 1-1 tegen Panama, terwijl de Verenigde Staten zonder de geblesseerde Sergiño Dest met 1-4 wonnen van Honduras. Jamaica pakte zijn eerste punt door met 1-1 gelijk te spelen tegen Costa Rica. De beste drie landen in deze poule krijgen een direct WK-ticket, terwijl de nummer vier van de finalepoule via een intercontinentale play-off nog een kans heeft.