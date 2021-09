Ten Hag moet door interlandperiode schuiven in Ajax-defensie

Donderdag, 9 september 2021 om 10:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:00

Ajax moet rekening houden met de absentie van Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle van zaterdagavond. Voetbal.International meldt donderdagochtend dat de internationals van Argentinië pas zaterdagochtend terugkeren in Amsterdam. De kans is derhalve klein dat trainer Erik ten Hag het duo zaterdagavond al gebruikt in Zwolle, zeker ook omdat Ajax woensdag in Portugal aantreedt tegen Sporting Portugal in de Champions League.

Argentinië speelt in de nacht van donderdag op vrijdag tegen Bolivia in het kader van de WK-kwalificatie. Vanwege de coronacrisis bestaat deze interlandperiode voor de Argentijnen in totaal uit drie interlands. Het treffen met Brazilië van zondag werd definitief gestaakt omdat officials van de Braziliaanse gezondheidsautoriteiten het veld betraden om vier spelers van de Argentijnse ploeg van het veld te halen. De tweevoudig wereldkampioen was vorige week vrijdag met 1-3 te sterk voor Venezuela.

Martínez werd door bondscoach Lionel Scaloni niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor de ontmoetingen met Venezuela en Brazilië. Voor Tagliafico was er in beide duels een plaats op de reservebank gereserveerd. Het is daarom nog maar de vraag of de Ajax-verdedigers speeltijd krijgen tegen Bolivia. Het tweetal keert hoe dan ook pas zaterdagochtend terug op Nederlandse bodem. De regerend landskampioen uit Amsterdam trapt 's avonds om 18.45 uur af in Zwolle.

Mocht Ten Hag inderdaad geen beroep kunnen doen op Martínez en Tagliafico, dan is de kans groot dat Daley Blind in het hart van de defensie start. Devyne Rensch, die dinsdag tegen Turkije debuteerde in het Nederlands elftal, is dan de beoogde linksback. Edson Álvarez is op tijd terug van de interlandverplichtingen bij Mexico en kan gewoon spelen. Maarten Stekelenburg ontbrak woensdag overigens om onduidelijke redenen op de training en het is nog niet zeker of hij zaterdag kan aantreden tegen PEC. Jay Gorter moest verstek laten gaan vanwege een blessure die hij had opgelopen bij Jong Oranje.