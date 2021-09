Louis van Gaal leidt Telstar deze maand bij wedstrijd én training

Donderdag, 9 september 2021 om 10:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 10:52

Louis van Gaal zit deze maand op de bank als trainer van Telstar in de thuiswedstrijd tegen Jong AZ, zo maakt de club uit Velsen-Zuid bekend. De huidige bondscoach van Oranje neemt voor het goede doel eenmalig de honneurs waar op de bank bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie, zo werd deze zomer al duidelijk. Van Gaal maakt bekend ook één training te zullen leiden.

Op vrijdag 24 september om 20.00 uur zit Van Gaal in de dug-out van Telstar in de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tegen Jong AZ. Om zich optimaal voor te bereiden komt de bondscoach ook op woensdag 22 september naar Velsen-Zuid om aanwezig te zijn bij de ochtendtraining. Van elke verkochte wedstrijdkaart gaat 2,50 euro naar Stichting Spieren voor Spieren. De training is voor iedereen toegankelijk, al vraagt de club een bijdrage van 5 euro voor koffie en thee. De volledige opbrengst van de training gaat naar dezelfde stichting, waar Van Gaal ere-ambassadeur van is.

Koop nog vandaag uw kaarten via https://t.co/dtHVZHtGSD voor de wedstrijd Telstar - Jong AZ op 24-9. De bondscoach is ook op woensdag 22 september aanwezig bij de training. Meer informatie op: https://t.co/9s592LGDL2 pic.twitter.com/hAoLOQ2tjQ — Witte Leeuwen (@telstar1963nv) September 8, 2021

In een ludiek promotiefilmpje was in juni al te zien dat Van Gaal alvast een balkonscène oefent, voor het geval hij een prijs wint met Telstar: "Wij zijn niet alleen de beste van IJmuiden, maar..." Hij wordt vervolgens onderbroken door zijn vrouw Truus om zijn contract te ondertekenen. Met voorzitter Pieter de Waard beslist Van Gaal dat er een loterij georganiseerd wordt om te bepalen wie zijn assistent wordt.

Daarna roept Van Gaal iedereen om via de aankoop van een lot te solliciteren als assistent. "Wil jij samen met mij een wedstrijd verkloten, koop dan deze loten", aldus de ervaren trainer, die in zijn loopbaan als voetballer één seizoen voor Telstar speelde. De loten zijn te koop via www.louismoetwinnen.nl.

?? Terug op Schoonenberg! ?? | Louis van Gaal zit komend seizoen éénmalig op de bank als trainer en jij kunt zijn assistent zijn! | Hoe? ???? https://t.co/kAblwl2frc pic.twitter.com/NiJssLG03z — Witte Leeuwen (@telstar1963nv) June 15, 2021