Alexander Büttner: ‘Ze maakten me bewust zwart, het was heel laag’

Donderdag, 9 september 2021 om 09:54 • Rian Rosendaal

Alexander Büttner koos in juli heel bewust voor een eenjarig contract bij RKC Waalwijk. De inmiddels 32-jarige linksback leek eerder dit jaar bij Apollon Limassol een nieuw avontuur aan te gaan in het buitenland. Bij aankomst op Cyprus echter kreeg Büttner al snel een slecht gevoel over de hele gang van zaken, waardoor hij een streep zette door de deal met Limassol. Bijna een halfjaar later kwam RKC om de hoek kijken.

"Er waren afspraken over premies gemaakt en in het contract gezet. Toen ik daar kwam, was alles anders dan afgesproken", blikt de routinier terug op verzoek van Voetbal International. "De transfermarkt was nog twee dagen open, er waren nog andere Cypriotische clubs geïnteresseerd. Apollon riep toen in de krant dat ik te zwaar was. Ze zochten een reden om me niet naar een concurrent te laten gaan. Ze maakten me bewust zwart, het was heel laag. Ik las het later allemaal. Iedereen die mij ziet, weet dat ik fit ben. Dat ben ik nu en dat was ik toen. Ik loop twaalf kilometer per wedstrijd, fitheid is geen probleem."

Büttner is blij dat hij weer in de Eredivisie kan voetballen, zeker na de moeizame periode bij New England Revolution. De coronacrisis trok een zware wissel op het leven van de voetballer in de Verenigde Staten. "Ze hebben het altijd over de American Dream, maar dat had ik niet zo", benadrukt de voormalig linksback van onder meer Vitesse en Manchester United. "De coronaperiode heeft niet geholpen. Je kon geen kant op, zat gevangen in een bubbel. We hadden die Disney-bubbel, waarbij we een competitie afwerkten. Je zat alleen op je kamer en kwam eraf om te trainen en te spelen. Dat was het. Ik had eigenlijk nog een jaar contract, maar we zijn overeengekomen dat te ontbinden."

New England Revolution wilde de samenwerking een vervolg geven, maar Büttner zag dat niet zitten. "Het gevoel moet óók goed zijn. New England is een heel mooie, grote club, ik had gewoon pech dat ik er in corona-tijd zat. Ik kon nergens heen, terwijl je in zo’n land ook andere dingen wilt zien. Gelukkig was ik er samen met mijn vriendin. Er is een baby uit voortgekomen, een van de vele coronababy’s. We hebben het onszelf naar de zin gemaakt… Maar ik wilde het niet nóg een jaar, je weet niet hoe snel het allemaal weer normaal gaat", aldus de RKC-verdediger.