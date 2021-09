Noa Lang ondergaat straf en bezoekt voormalig deportatiekamp

Donderdag, 9 september 2021 om 09:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:06

Noa Lang is vorige week in het geheim langsgeweest in de Kazerne Dossin in Mechelen. De aanvaller van Club Brugge, die het voormalig deportatiekamp bezocht onder begeleiding van een gids, was daar om zijn alternatieve straf uit te voeren. Lang kreeg de sanctie opgelegd nadat hij op het titelfeest van Brugge op 20 mei antisemitische liederen ten gehore bracht, wat voor ophef zorgde in België.

Lang hoefde geen boete te betalen en ook een schorsing bleef uit. Wel moest de buitenspeler van het Belgische Bondsparket verplicht een bezoek brengen aan de Dossinkazerne te Mechelen. De buitenspeler van Brugge zong na het binnenhalen van de landstitel een omstreden anti-Anderlecht-lied. "Nog liever dood dan Sporting-jood", zong Lang, een verwijzing naar de clubnaam van Royal Sporting Club Anderlecht. Supporters van Anderlecht worden in België 'joden' genoemd, zoals dat in Nederland ook gebeurt bij Ajax, de oude club van Lang. Het spreekkoor is volgens het Bondsparket in strijd is met de bondsregels, zonder enig racistisch of discriminerend oogmerk.

Un supporter de Bruges qui m’envoie fièrement ça. Noa Lang qui chante « nog liever dood dan sporting jood » (= je préfère être mort que supporter les juifs du Sporting). Avec ce qu’il se passe actuellement, je trouve ça scandaleux ! #fcb @ClubBrugge pic.twitter.com/dTQOjfD6nU — Loic Billiauw (@LoicBilliauw10) May 21, 2021

Lang moest de Dossinkazerne vóór 1 oktober bezocht hebben. Was dat niet gebeurd, dan zou een schorsing van twee wedstrijden volgen. De interlandperiode was volgens Brugge een ideaal moment om een bezoek af te leggen. In de kazerne is een museum over de Holocaust en de gruwelijke gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog gevestigd. Het antisemitische lied van Lang zorgde al snel voor veel oproer in Belgische kringen. De KBVB veroordeel het gedrag van de aanvaller en ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès was woedend. "Onaanvaardbaar, ondraaglijk en het hoort niet thuis in onze samenleving. We moeten het even krachtig bestrijden als alle andere vormen van racisme", zo schreef Wilmès in mei op Twitter.

Via Instagram Stories reageerde Lang al snel op de vele boze reacties die binnenstroomden. "Ik ben een kind van een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder. Racisme en vooroordelen zijn me dus wel bekend. Ik zong na het behalen van de titel in al mijn enthousiasme samen met de supporters, die ik voor het eerst zelf kon ontmoeten. Als ex-Ajacied ken ik als geen ander bijnamen van voetbalploegen. Daar wou ik niemand mee beledigen. Voor mij is dit nu afgesloten en ik zal er ook niet meer op terugkomen", zo liet de aanvaller weten via de sociale media.

De leiding van Brugge sprong enkele maanden geleden in de bres voor de hevig bekritiseerde Lang. "Noa Lang was jarenlang speler bij Ajax en gaf al verschillende malen aan ook supporter te zijn van die ploeg. Ajax Amsterdam draagt de geuzennaam joden met trots. Als Noa Lang gisterenavond na het behalen van de landstitel meezong met onze supporters, dan is daar geen enkele antisemitische ondertoon aan gekoppeld. Noa wilde op geen enkele manier iemand kwetsen of beledigen en het spijt ons als dit wel gebeurd is. Club draagt inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel. De hele Club-familie hoopt op een positieve manier de titelviering te kunnen verderzetten", zo concludeerde de kersverse kampioen van België op 21 mei.