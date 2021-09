Vitesse praat binnenkort met Chelsea na nul voetballers op huurbasis

Donderdag, 9 september 2021 om 08:50 • Daniel Cabot Kerkdijk

Voor het eerst sinds 2010 huurt Vitesse geen voetballer van Chelsea. Dat is opvallend, daar de club uit Arnhem in de loop der jaren in het kader van de samenwerking over liefst 29 voetballers een huurdeal met de Engelse topclub overeenkwam, en zelfs 38 keer in totaal. Technisch directeur Johannes Spors reist binnenkort naar Londen voor gesprekken met Petr Cech en Marina Granovskaia. Hij benadrukt dat de band tussen Vitesse en Chelsea nog steeds goed is.

“Wat heet: uitstekend. Er is niets veranderd aan onze relatie”, benadrukt Spors donderdag in de Gelderlander. “We hebben nog altijd dezelfde focus en werkwijze en er is frequent contact. We hebben de afgelopen jaren gezien dat een huurconstructie voor beide clubs waarde kan hebben.”

Spors snapt dat het opvalt dat Vitesse opeens geen enkele speler van Chelsea huurt, maar komt tegelijkertijd met ‘een simpele reden’. “We hebben bij Vitesse profielen voor nieuwe spelers opgesteld. We hebben ook opnieuw met Chelsea gesproken over de mogelijkheden tot huren. Maar uiteindelijk is er dit seizoen geen match gevonden.” Volgens het regionale dagblad heeft de scouting dit seizoen al meerdere duels van de jeugdteams van Chelsea bekeken.

Vitesse is soms op sportief en financieel vlak ook voor een modale speler van Chelsea niet interessant. Of de club uit Arnhem is op bepaalde plekken in de selectie al voorzien. “We hebben, net als in de afgelopen jaren, naar diverse opties gekeken”, legt Spors uit. “Alles heeft te maken met posities, kwaliteiten en de komst van spelers van andere clubs. De gang van zaken zegt dus niets over onze relatie met Chelsea.”

Vitesse en Chelsea blijven samen naar de mogelijkheden kijken. Spors benadrukt dat Vitesse ‘trots en tevreden’ is op en over de samenwerking met the Blues. “Het is voor Vitesse waardevol om nauwe banden te hebben met zo’n grote club, nota bene de Champions League-winnaar. Buiten die samenwerking liggen er dan natuurlijk ook nog mogelijkheden voor ons. Ook met andere clubs hebben we een prima relatie.”

In 2013 liepen liefst zeven spelers van Chelsea rond bij Vitesse: Patrick van Aanholt, Gaël Kakuta, Sam Hutchinson, Cristian Cuevas, Lucas Piazon, Bertrand Traoré en Christian Atsu. De voorbije jaren was al een daling ingezet. In 2018 ging het alleen nog om Eduardo Carvalho, Jake Clarke-Salter en Charly Musonda en een jaar later Jamal Blackman en weer Musonda. Armando Broja was in 2020 de laatste huurling van Chelsea, dat de aanvaller deze voetbaljaargang aan Southampton heeft verhuurd.