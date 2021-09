‘Weigering Babel reden dat Vilhena geen speler van Galatasaray is’

Donderdag, 9 september 2021 om 08:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:09

Ryan Babel is de reden dat Tonny Vilhena woensdag op de slotdag van de Turkse transfermarkt niet bij Galalatasaray tekende, zo weet Fanatik te onthullen. De middenvelder van FK Krasnodar had reeds een akkoord bereikt met de leiding van de topclub uit Turkije, terwijl beide clubs er ook al uit waren gekomen. Desondanks kan Vilhena zich geen speler van Galatasaray noemen. Men had te veel buitenlanders in de selectie en wilde daarom afscheid nemen van Babel, die echter geen medewerking verleende.

Het was de bedoeling dat Vilhena, sinds 2019 verbonden aan Krasnodar, op huurbasis richting Turkije zou vertrekken. Het is niet bekend bij welke clubs Babel is aangeboden door het bestuur van Galatasaray. De inmiddels 34-jarige aanvaller is onlangs begonnen aan zijn laatste contractjaar bij de club. Babel schreef op 24 augustus op Twitter nog de woorden 'I'm coming home'. Veel mensen dachten daarom dat hij Galatasaray zou gaan inruilen voor Ajax. De transfermarkt in Turkije is nu gesloten en de routinier is niet van club gewisseld.

Galatasaray wilde naast Babel ook DeAndre Yedlin verkopen, om zo ruimte te maken binnen de selectie. Die poging leverde echter ook niet het gewenste resultaat op. Cim Bom slaagde er in de slotfase van de transferperiode nog wel in om Gustavo Assunçao te presenteren als aanwinst. De Braziliaanse defensieve middenvelder is afkomstig van het Portugese Famalicão. Deze deal werd op de valreep afgerond, waardoor hij zondag tegen Trabzonspor zijn debuut kan maken.

Over de transfersom die Galatasaray wilde neerleggen voor Vilhena zijn geen details bekendgemaakt. De voormalig Feyenoorder heeft lange tijd geprobeerd om weg te komen bij Krasnodar. Met de club maakte hij in 2019 de afspraak om na twee jaar weer te mogen vertrekken, maar de nummer tien van het afgelopen seizoen in de Russische competitie werkte toch niet mee. Zo zag Vilhena een mogelijke transfer naar Real Betis of Stade Rennes, die belangstelling zouden hebben gehad, gedwarsboomd worden.

Nadat Vilhena zondag 15 augustus buiten de wedstrijdselectie werd gelaten voor de wedstrijd tegen Arsenal Tula (3-2), ontstonden in de Russische media geruchten dat de vijftienvoudig Oranje-international een vertrek wilde forceren. Vilhena zou een conflict hebben met ploeggenoot Vladimir Ilyin en weigeren te trainen, maar daar klopt volgens Voetbal International niets van.