Feyenoord hoopt op financiële klapper tussen zeven A-internationals

Donderdag, 9 september 2021 om 08:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:44

Feyenoord heeft plots zeven volwaardige A-internationals in het basiselftal staan. Justin Bijlow en Tyrell Malacia debuteerden deze maand bij het Nederlands elftal, terwijl Guus Til bijna drie jaar na zijn vuurdoop zijn tweede en derde interland speelde. Ook zomeraanwinsten Alireza Jahanbakhsh en Marcus Pedersen kwamen in hun actie voor hun vaderland, terwijl Luis Sinisterra en Orkun Kökçü de belangen van respectievelijk Colombia en Turkije vertegenwoordigden.

Arne Slot benadrukt dat het belangrijk is dat de spelers van Feyenoord internationale ervaring opdoen, niet alleen in clubverband maar ook als A-international. “Voor de ontwikkeling van spelers is het enorm belangrijk om Europese wedstrijden te spelen”, zei de trainer. “Feyenoord wil naar een situatie waarin de club hogere transfersommen kan krijgen voor spelers. Dan is het cruciaal om in Europa goed voor de dag te komen.”

Til was tot zijn komst bij Feyenoord al jaren niet meer in beeld bij Oranje. Een uitstekend begin bracht de van Spartak Moskou gehuurde middenvelder in het vizier bij Louis van Gaal. “In die eerste periode van interlands na de zomer zoeken de bondscoaches vaak naar spelers die al echte wedstrijden in de benen hebben”, zegt Willem van Hanegem in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Daar profiteert Feyenoord nu een beetje van. Ik gaf al eerder aan dat het logischer is om nu Til op te roepen dan Donny van de Beek.”

“Terwijl als je dat voor de zomer had geroepen, de mensen op hun voorhoofd hadden getikt.” Pedersen speelde op 1 september tegen nota bene Nederland zijn eerste interland voor Noorwegen, terwijl hij bij het zetten van zijn handtekening in Rotterdam-Zuid niet eens wist dat beide landen tegenover elkaar zouden staan. Landgenoot Aursnes maakte in juni zijn debuut voor het nationale elftal en staat inmiddels op twee interlands. Tweede doelman Ofir Marciano liet zich deze maand zien als eerste keeper van Israël.

Volgens het Algemeen Dagblad moet Feyenoord komende zomer echt een keer een financiële klapper maken en Sinisterra lijkt de aangewezen speler. De aanvaller kwam voor nog geen twee miljoen euro over van Once Caldas en ligt goed in de markt, ook omdat hij nog altijd maar 22 jaar is. “De spelers krijgen een hogere marktwaarde, zeker als we in de Conference League ook iets laten zien”', erkent technisch directeur Frank Arnesen. “Dat is ook wat wij voor ogen hebben.”