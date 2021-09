Engeland verliest perfecte status ondanks goal Kane vanaf 30 meter

Woensdag, 8 september 2021 om 22:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:24

Engeland heeft na vijf overwinningen op rij de eerste misstap begaan in de kwalificatiefase voor het WK van 2022 in Qatar. Een doelpunt in de extra tijd liet het duel tussen Polen en Engeland in Warschau woensdag in 1-1 eindigen. Ondanks het puntenverlies staat het team van bondscoach Gareth Southgate er nog altijd prima voor in Groep I.

Engeland had het zwaar in Polen, waar de bijna zestigduizend toeschouwers amper kansen kregen te zien. De bezoekers hadden in de eerste helft een licht overwicht, al ontstond er meer gevaar als Polen aan de bal was. Na 72 minuten namen the Three Lions de leiding: het was Harry Kane die de bal vanaf een meter of dertig in de rechterhoek mikte. Doelman Wojciech Szczesny werd verrast omdat zijn zicht werd ontnomen door een verdediger.

???????? ????????h???????? ???? ???????????? ??????! ?? Harry Kane schiet van heel ver maar eens op goal met succes: 0-1 ??#ZiggoSport #WCQ2022 #POLENG pic.twitter.com/ZkhdXj2iN5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 8, 2021

Polen ging op zoek naar de gelijkmaker en die kwam er in de tweede minuut van de extra tijd. Robert Lewandowski gaf de bal subtiel voor vanaf de linkerkant van het strafschopgebied, waarna Damian Szymanski hoog in de lucht klom en de bal in de rechterhoek achter Jordan Pickford kopte.

Alleen de nummer één in de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. De nummers twee uit de tien verschillende groepen en de twee beste poulewinnaars uit de Nations League van 2020/21 die buiten de top twee van hun WK-kwalificatiegroep vallen, doen aan de play-offs mee. De in totaal twaalf landen worden verdeeld in drie play-offpaden, die elk twee halve finales over één wedstrijd en één finale bevatten. De thuisploegen in de play-offs worden bepaald door loting, waarbij de zes beste nummers twee geplaatst zijn en elkaar dus niet kunnen treffen. De winnaar van elk pad kwalificeert zich voor het WK.