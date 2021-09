Italië stoot Brazilië van de troon en heeft wereldrecord in handen

Woensdag, 8 september 2021 om 22:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:06

Italië heeft woensdagavond een klinkende zege geboekt in de WK-kwalificatiereeks. In eigen huis genoot de regerend Europees kampioen bij rust al een 4-0 voorsprong op Litouwen, dat uiteindelijk met een 5-0 nederlaag van het veld stapte. Het was de 38ste wedstrijd op rij dat Italië ongeslagen bleef en daarmee laat het Brazilië, waarmee het voorgaande record gedeeld werd (37), achter zich. In Groep C gaan gli Azzurri aan de leiding met veertien punten uit zes duels; Litouwen is na vijf duels nog altijd de puntloze hekkensluiter.

De ploeg van bondscoach Roberto Mancini was vastbesloten zich te herstellen van de tot dusver teleurstellend verlopen WK-kwalificatiecampagne. De aanval werd direct gezocht en nog voor het verstrijken van de elfde speelminuut vond Italië de openingstreffer. Arvydas Novikovas verspeelde de bal onder druk, waardoor Moise Kean kon overnemen. De spits twijfelde geen moment en zorgde op fraaie wijze voor de 1-0. Nog geen drie minuten later werd de score verdubbeld.

Giacomo Raspadori (nu wel) met zijn eerste voor Italië ???? Italië kan aan het doelsaldo werken tegen Litouwen ??#ZiggoSport #WCQ2022 #ITALTU pic.twitter.com/9zIJBDbH5w — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 8, 2021

Eerst dacht Giacomo Raspadori zijn debuutgoal te maken met een schot van afstand. Zijn poging werd echter dusdanig van richting veranderd dat verdediger Edgaras Utkus een eigen doelpunt achter zijn naam kreeg: 2-0. Halverwege de eerste helft kreeg de aanvaller van Sassuolo zijn treffer alsnog. In een poging een gevaarlijke pass van Kean te onderscheppen bezorgde Justas Lasickas de bal bij Raspadori, die van dichtbij het leer in het dak van het doel schoot.

Moise Kean mag weer een dansje doen voor zijn tweede ?? Hij neemt hem lekker uit de lucht en zet Italië alweer op een 4-0 voorsprong. Monsterscore in de maak? ??#ZiggoSport #WCQ2022 #ITALTU pic.twitter.com/bvsvZJEZEr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 8, 2021

Ook de 4-0 liet niet lang op zich wachten. In de 29ste speelminuut bediende Federico Bernardeschi met een fraaie dieptebal Kean, die de bal van binnen de zestien ineens volleerde en snoeihard doel trof. In de tweede helft zat het Raspadori opnieuw niet mee. De spits scoorde uit de rebound na een afgeketst schot van invaller Davide Calabria, maar de vermeende doelpuntenmaker stond buitenspel: treffer afgekeurd.

Het was uiteindelijk Giovanni Di Lorenzo die in de 55ste minuut het slotakkoord speelde. Of hij het zo bedoeld had is niet duidelijk, maar een schot dat als voorzet leek bedoeld belandde in de bovenhoek. Litouwen kwam niet meer in de gelegenheid een eretreffer aan te tekenen. Het was de eerste overwinning in de huidige interlandperiode, nadat gli Azzurri eerder de punten deelden met Bulgarije (1-1) en Zwitserland (2-2).