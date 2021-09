België boekt zonder Romelu Lukaku een moeizame zege

Woensdag, 8 september 2021 om 22:39 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:44

België heeft woensdagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt op bezoek bij Wit-Rusland. In het WK-kwalificatieduel leidde de ploeg van bondscoach Roberto Martínez bij rust met 0-1, en in de tweede helft werd er niet meer gescoord. De oefenmeester waagde een gok door een veredeld B-elftal het veld in te sturen. Onder meer Romelu Lukaku, Eden Hazard en Axel Witsel verschenen niet aan de aftrap. Dankzij de driepunter in Groep E is het WK-ticket binnen handbereik voor de Rode Duivels.

Al in de derde speelminuut kwamen de Belgen dicht bij de openingstreffer. Vanaf de linkerkant had Dodi Lukebakio een lage voorzet in huis op Michy Batshuayi, die van dichtbij uithaalde maar doelman Sergey Chernik redding zag brengen. De volgende kans ontstond na een kwartier spelen voor Leandro Trossard, die rakelings over de lat schoot na een snel genomen vrije trap. Hoewel België de bovenliggende partij was, moest ook doelman Koen Casteels even later in actie komen. Oog in oog met de sluitpost verzuimde Nikolai Zolotov zijn opgelegde kans te verzilveren.

Na een half uur spelen stond het aluminium een Belgische treffer in de weg. Dedryck Boyata nam van buiten het zestienmetergebied het vijandige doel onder vuur na een afvallende bal, maar raakte snoeihard de lat. Uit de rebound slaagde ook Batshuayi er niet in de score te openen. Twee minuten later viel het openingsdoelpunt alsnog. Na fraai combinatievoetbal bezorgde Alexis Saelemaekers de bal bij Praet, die Chernik met een schot in de benedenhoek verschalkte: 0-1.

In het tweede bedrijf ging België verder waar het voor rust gebleven was, al vergat men de aanvalslust te bekronen met een treffer. Lukebakio probeerde Wit-Rusland definitief op de knieën te krijgen met een afstandsschot en ook Batshuayi deed halverwege de tweede helft nog een duit in het zakje; beide pogingen echter zonder succes.

Het was voor België de derde zege in deze interlandbreak, nadat eerder Estland (2-5) en Tsjechië (3-0) werden verslagen. Met zestien punten uit zes duels gaan de Belgen soeverein aan kop in de poule, waarin Tsjechië tweede staat (zeven uit vijf). Achtereenvolgens Wales, Wit-Rusland en Estland maken de groep compleet.