Duitsland laat ook IJsland kansloos en blijft onpasseerbaar onder Flick

Woensdag, 8 september 2021 om 22:35 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:37

Duitsland heeft woensdagavond in de kwalificatiefase voor het WK van 2022 in Qatar ook geen fout gemaakt tegen IJsland. Het team van bondscoach Hansi Flick won met 0-4, mede dankzij twee treffers in de eerste 25 minuten. In de eerste drie interlands onder Flick heeft die Mannschaft nog geen tegengoal geïncasseerd. Duitsland verstevigt de koppositie in Groep J, mede omdat Noord-Macedonië en Roemenië elkaar tegelijkertijd op 0-0 hielden.

Het was, net als in de 6-0 zege op Armenië, Serge Gnabry die de bezoekers aan een vroege voorsprong in Reykjavik hielp. Op aangeven van Leroy Sané zette de aanvaller de vroege 0-1 op het scorebord. Duitsland had het restant van de eerste helft grotendeels onder controle, mede omdat IJsland kwaliteit ontbeerde. Twintig minuten na de 0-1 volgde de tweede treffer: na een vrije trap van Joshua Kimmich kopte Antonio Rüdiger de bal in de verre hoek.

Heerlijke kopgoal van Antonio Rüdiger ??

De start van de tweede helft mocht er zijn. Timo Werner en Kai Havertz lieten grote kansen op de 0-3 onbenut en tussendoor werd een rake rebound van Albert Gudmundsson wegens buitenspel afgekeurd. Het was uiteindelijk Sané die de wedstrijd in minuut 56 in het slot gooide: 0-3. Duitsland had makkelijk een veel hogere score kunnen neerzetten, maar IJsland moest uiteindelijk alleen nog een vierde tegentreffer in de slotfase toestaan. Een inzet van Werner ging tegen de linkerpaal en hobbelde over de doellijn: 0-4.

Alleen de nummer één in de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. De nummers twee uit de tien verschillende groepen en de twee beste poulewinnaars uit de Nations League van 2020/21 die buiten de top twee van hun WK-kwalificatiegroep vallen, doen aan de play-offs mee. De in totaal twaalf landen worden verdeeld in drie play-offpaden, die elk twee halve finales over één wedstrijd en één finale bevatten. De thuisploegen in de play-offs worden bepaald door loting, waarbij de zes beste nummers twee geplaatst zijn en elkaar dus niet kunnen treffen. De winnaar van elk pad kwalificeert zich voor het WK.