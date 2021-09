Talent met 560.000 volgers op Instagram klopt op de deur bij FC Utrecht

Woensdag, 8 september 2021 om 20:08 • Laatste update: 20:15

Bagus Kahfi begint aan de deur te kloppen bij FC Utrecht. Eind augustus, vijf maanden na zijn komst, maakte de negentienjarige spits uit Indonesië zijn officiële debuut voor Jong FC Utrecht. Hij viel in de 3-0 zege op Telstar drie minuten voor tijd in. In de oefenwedstrijd tegen La Louvière Centre (5-2 winst) maakte hij vervolgens zijn eerste twee officieuze doelpunten in Utrechtse dienst. Kahfi is de reden dat de livestreams van Jong FC Utrecht meer kijkers trekken dan die van het eerste.

Kahfi staat in zijn vaderland bekend als een toptalent en heeft bijvoorbeeld 560.000 volgers op Instagram. Dat is ruim vier keer meer dan FC Utrecht zelf. Hoewel de aanvaller commercieel gezien zeer interessant is, staat het sportieve gedeelte bij technisch directeur Jordy Zuidam op de eerste plaats. Aan zijn komst zaten nogal wat haken en ogen, maar uiteindelijk kreeg de club het voor elkaar. “Tot opluchting van vooral Bagus zelf. Hij heeft een duidelijke droom en dat is eigenlijk ook de droom van alle voetballiefhebbers in zijn land: slagen als Indonesiër in Europa”, vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

“Bagus is een apart geval, in positieve zin. Hij zoekt zelf ook veel sociaal contact, het is geen type dat thuis gaat zitten. Dat past bij zijn karakter, hij wil het zó graag maken. Hij heeft een ongelooflijke drive, dat is echt niet normaal”, benadrukt de sportbestuurder van FC Utrecht. “Bagus weet wat hij wil en doet daar alles voor. Daar heb ik veel respect en bewondering voor. Het is fantastisch om te zien dat hij zich hier zo prettig en geaccepteerd voelt en hij nu ook fit genoeg is om minuten te maken.”

Zuidam kan nog niet zeggen hoe goed Kahfi nu daadwerkelijk is, nu hij zijn eerste minuten in de Keuken Kampioen Divisie heeft gemaakt. “De komende periode moet uitwijzen hoe hij zich ontwikkelt en of hij echt kan aanhaken bij die ploeg. Dan is het eerste elftal een eventuele volgende stap. Ook dit is weer een boek en we zitten nu in hoofdstuk één. Hij is in ieder geval onderweg.” Kahfi heeft bij FC Utrecht nog een contract tot het einde van dit seizoen. Wel heeft de club een optie om de verbintenis met twee jaar te verlengen.